SGBBM Frauen erneut siegreich im schwäbischen Derby gegen Metzingen

SG BBM Bietigheim

Mit einem 21:20 (11:9)-Auswärtserfolg gewinnt der Deutsche Meister, die SG BBM Bietigheim, das Spitzenspiel der Handball Bundesliga Frauen (HBF). Insgesamt 1050 Zuschauer sahen eine temporeiche Partie, in der die SG BBM phasenweise dominierte. Trotz Aufholjagd der Gastgeberinnen in der Schlussphase, behielt die SG BBM knapp die Oberhand und konnte sich somit zwei Punkte und den erneuten Derbysieg sichern.

Das schwäbische Derby stand im Zeichen des Wiedersehens: Beide Teams begegneten sich bereits in der Liga und treffen im Halbfinale des OLYMP Final Four (19. Mai, Porsche Arena) erneut aufeinander. Zudem war es auch die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte der beiden Ex-Metzinger Anna Loeper und Torwarttrainer Axel Strienz. In einer umkämpften ersten Hälfte eröffnete die SG BBM den Torreigen und ging durch Loerper und Hundahl schnell mit 2:0 in Führung. Daraufhin fanden die Gastgeberinnen besser ins Spiel und stellten bis zur 13. Minute auf 4:6. In der Schlussphase kamen die Gäste aber zurück und gingen mit 11:9 in die Pause.

Geschwächt durch eine Zeitstrafe aus der ersten Halbzeit, startete die SG BBM dezimiert in Durchgang zwei. Wie bereits im Hinspiel wurde die SG BBM angetrieben von der souveränen Valentyna Salamakha und der starke Anna Loerper, die bei ihrer Rückkehr insgesamt zehn Mal ins Tor traf. Bis zur 42. Minute bauten die Gäste somit ihre Führung per 4:0-Lauf auf 17:12 aus. Trotz scheinbar komfortabler Führung, wurde es gegen Ende doch nochmal spannend und Metzingen kam bis zur 58. Minute auf ein Tor heran. Die Gäste blieben jedoch hellwach, und gewannen somit knapp aber verdient das wichtige „4-Punkte-Spiel“ um Platz zwei.

SGBBM-Coach Martin Albertsen ist zufrieden: „Es ist immer wichtig so ein Spiel zu gewinnen. Trotz guter Kontrolle auf das Spiel wurde es in der Schlussphase nochmal verdammt eng. Zum Glück haben wir aber die Ruhe bewahrt und so zwei ganz wichtige Punkte gewonnen.“

Nach der Auswärtspartie gegen die TuS Metzingen geht es für die SG BBM am Samstag, den 14. April in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) weiter. Dann kommt es um 19 Uhrzum nächsten schwäbischen Derby gegen die Schwabenhornets des TV Nellingen. Nächstes Heimspiel ist dann wiederum am 21. April, um 19:30 Uhr gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Tickets dafür sind unter reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstätten erhältlich.

Tore: Loerper 10 (3), Hundahl 3, C. Woller 3, Kudlacz-Gloc 2, Biltoft 1, Schulze 1, F. Woller 1