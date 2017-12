Tolle Weihnachtsaktion der SG BBM Frauen

Die Fans der SG BBM Bietigheim Frauen dürfen sic

h auf eine tolle Weihnachtsaktion freuen. Für die Spiele am 23. Dezember gegen den TV Nellingen und am 30. Dezember gegen den DHB-Pokalsieger Buxtehuder SV gibt es zwei Karten zum Preis von einer. Auch die Dauerkartenbesitzer erhalten eine Karte zusätzlich.

Am vergangenen Sonntag war der 1. Advent und rechtzeitig zum Beginn der Vorweihnachtszeit hat die SG BBM Bietigheim eine tolle Aktion für alle Fans der SG BBM-Ladies und Freunde des Frauenhandballs parat. Für die beiden Partien gegen den TV Nellingen (Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr) und den OLYMP-Final Four 2017-Gewinner Buxtehuder SV (Samstag, 30. Dezember, 19 Uhr) gibt es zwei Karten zum Preis von einer. Ein Bundesligaspiel quasi als Geschenk für alle SG BBM Fans. Auch die Dauerkartenbesitzer profitieren von dieser Aktion. Gegen Vorlage der Dauerkarte an der Tageskasse am 23. Dezember, erhalten die Dauerkartenbesitzer einen Gutschein für das Spiel am 30. Dezember. Gerne können die Dauerkartenbesitzer diesen auch bereits vorab auf der Geschäftsstelle abholen. Bitte beachten: Diese Aktion ist exklusiv für Normalzahler und gilt nicht für ermäßigte Karten.

Geschäftsführer Torsten Nick: „Wir wollen unseren Fans und den vielen Freunden des Frauenhandballs mit dieser Aktion Danke sagen für die tolle Unterstützung im Jahr 2017. Es wäre klasse, wenn wir mit zwei stimmungsvollen Begegnungen das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte der SG BBM beenden könnten.“