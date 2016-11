× Erweitern TVB Stuttgart verpflichtet Manuel Späth

Der TVB Stuttgart plant bereits weiter an der Saison 2017/18. Von Frisch Auf! Göppingen wechselt im kommenden Sommer Kreisläufer Manuel Späth zu den Wild Boys. Der 38-fache Nationalspieler hat einen Zweijahresvertrag mit einjähriger Option unterschrieben.

„Mit Manuel Späth konnten wir einen erfahrenen Bundesligaspieler, der dazu noch ein Mann aus der Region ist, vom TVB überzeugen. Er wird unserer Mannschaft sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive noch mehr Stabilität verleihen, außerdem ist er ein echter Führungsspieler. Wir freuen uns sehr auf Manuel“, so TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Für Manuel Späth ist es nach 11 Jahren im Frisch Auf! Trikot eine neue sportliche Herausforderung.

„Den Weg des TVB verfolge ich ja bereits hautnah seit vielen Jahren. Die neue Aufgabe reizt mich ungemein, auch wenn mir verständlicherweise der Abschied aus Göppingen nicht leicht fällt. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es der richtige Schritt ist“, so Späth.