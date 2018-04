Vorverkauf für OLYMP Final4 in der Porsche-Arena läuft gut

Bietigheim Handball

Premiere in der Porsche-Arena in Stuttgart. Erstmals wird am 19./20. Mai 2018 das OLYMP Final4 in der Landeshauptstadt ausgetragen. Die SG BBM Bietigheim, der TuS Metzingen, die Bad Wildungen Vipers und der VfL Oldenburg kämpfen um den Gewinn des DHB-Pokals der Frauen. Der Vorverkauf für das Finalturnier ist gut angelaufen. Für die SG BBM Fans gibt es noch bis 23. April 10 % Rabatt auf die Eintrittskarten.

Direkt im Anschluss an das packende Duell in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) zwischen der SG BBM Bietigheim und der TuS Metzingen, wurden Anfang Februar die Halbfinals für das OLYMP Final4 im DHB-Pokal der Frauen gezogen. Als Losfee agierte die langjährige Box-Weltmeisterin Regina Halmich.

Im Kampf um den Einzug ins große Finale wird es zum Derby zwischen den beiden Süd-Vereinen SG BBM Bietigheim und TuS Metzingen kommen. Die Vipers aus Bad Wildungen werden sich mit dem VfL Oldenburg um den zweiten Finalplatz messen. Zusätzlich zu den beiden Halbfinals am Samstag und dem großen Showdown am Sonntag wird dieses Mal vor dem Endspiel auch das Spiel um Platz 3 ausgetragen.

Der Vorverkauf für das OLYMP Final4 ist hervorragend angelaufen. Neben den Tickets für die neutralen Handballfans, gibt es auch separate Blöcke für die Anhänger der vier Final4-Teilnehmer.

Eintrittskarten für die SG BBM Bietigheim-Blöcke gibt es auch direkt bei der Geschäftsstelle der SG BBM Bietigheim (Telefon 07142 / 9197800 oder per E-Mail unter geschaeftsstelle@sgbbm.de). Bis 23. April erhält man auf diese Tickets 10 % Rabatt.

Alle weiteren Karten können über Ticketmaster (01806 - 999 0000*) und Easy Ticket (sowie 0711 - 2 555 555) erworben werden. (*0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz). Das Ticket berechtigt zur Nutzung des Stuttgarter Verkehrsverbundes VVS.

VIP-Tickets sind über die Handball Bundesliga Frauen (Tel. 0231 - 911 91 32 oder kontakt@hbf-info.de) sowie Ticketmaster buchbar.

OLYMP Final4 DHB-Pokal der Frauen:

19. und 20. Mai in der Porsche-Arena Stuttgart

Halbfinale am 19. Mai:

HSG Bad Wildungen Vipers - VfL Oldenburg, Anwurf: 15.00 Uhr

SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen, Anwurf: 17.30 Uhr

Spiel um Platz 3 (12.30 Uhr) und Endspiel am 20. Mai (15 Uhr)