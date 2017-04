× Erweitern Gartengestaltung: Grenzenlose Möglichkeiten

Garten und Terrasse sind für viele Bundesbürger die Lieblingsorte zum Entspannen. Hier kann man laue Sommerabende genießen, mit Freunden und Familie feiern oder im Liegestuhl ein Sonnenbad nehmen.

Ebenso wie im Haus sind auch im Außenbereich bei Möbeln und Bodenbelägen hochwertige Materialien gefragt, die pflegeleicht und langlebig sind. Eine schicke neue Optik bei gleichzeitig großer Robustheit ermöglichen zum Beispiel Garten- und Terrassenplatten aus Beton. Platten und Pflastersteine aus Beton gibt es in vielen unterschiedlichen Farben, Größen und Oberflächen. Durch das Strahlen mit winzigen Edelstahlkugeln, behutsames Fräsen oder Schleifen und andere Veredelungstechniken erhalten die Steine ihre unterschiedliche Optik und natürlich wirkende Strukturen. So lässt sich der Außenbereich ganz nach dem persönlichen Geschmack gestalten. Betonstein ist ein natürlicher Rohstoff, der regional hergestellt wird. Es gibt viele versickerungsfähige Beton-Pflastersteine, bei denen die Niederschläge in die darunterliegenden Schichten versickern können. Das entlastet die Kanalisation und Klärwerke und hilft dem Hauseigentümer Geld zu sparen.