Franken-Therme Bad Windsheim: Entspannen und Genießen

Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit wächst der Wunsch nach Wärme und Entspannung. In der Franken-Therme Bad Windsheim bieten die Thermal-Badehallen mit Salzsee, die Sauna-Landschaft und die exklusive Wellness-Oase den passenden Rahmen für eine wohltuende und regenerierende Auszeit. Vier Thermal-Sole-Becken laden in der Franken-Therme zum Verweilen ein – drei im Innenbereich, ein weiteres im weitläufigen Außenbereich inklusive Thermengarten. Die Becken werden gespeist von der nur 200m entfernten Bad Windsheimer Thermalsole-Quelle und verfügen über verschiedene Salzkonzentrationen. Sprudelnde Vielfalt bieten die

Wasserattraktionen, die vom Strömungskanal über Massagedüsen bis zum Whirlpool reichen. Im rund 36°C warmen 12%-Schwebebecken sorgen sanfte Musik und die Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsel für genussvolle Entspannung.

Großer Salzsee

Im ganzjährig beheizten Salzsee, der mit vollgesättigter Sole (26,9% Salzgehalt) gespeist wird, kann man sich fast schwerelos vom wohltemperierten Wasser tragen lassen. Die Teilüberdachung des Sees in Form einer transparenten Kuppel ermöglicht auch an kälteren Tagen ein Bad mit Panoramablick. Sanftes Licht und der Sternenhimmel sorgen am Abend für Wohlfühlambiente pur!

Sauna-Landschaft

Wohlige Wärme, aromatische Düfte und erholsame Ruhe – in der Sauna-Landschaft der Franken-Therme Bad Windsheim kommen Sauna-Liebhaber auf ihre Kosten. Insgesamt acht Saunen laden zum vielfältigen Schwitzvergnügen ein. Erfrischungsbecken (ca. 12°C), Tauchbecken und die eiskalte Schneesauna sorgen für Abkühlung zwischen den Saunagängen und machen den Aufenthalt zu einem heiß-kalten Vergnügen. An jedem 1. Freitag im Monat findet die »Mitternachts-Sauna« mit verlängerter Öffnungszeit bis 1 Uhr und erweitertem Aufgussprogramm statt.

Wellness-Oase

In der Wellness-Oase der Franken-Therme werden vielfältige Anwendungen angeboten, die Körper und Seele gleichermaßen verwöhnen. Umschmeichelt von zartem Spätburgunderduft genießt man in der prunkvollen Kaiserwanne ein Milchbad, lockert sich bei einer klassischen Massage oder entdeckt im Rasul-Dampfbad eine märchenhafte Pflegezeremonie. Für alle Behandlungen ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Während des Thermenbesuchs – oder danach – lädt das Restaurant »Salza« zur gemütlichen Einkehr ein. heg

Franken-Therme Bad Windsheim

Erkenbrechtallee 10,

91438 Bad Windsheim,

Fon: 09841/40300

www.franken-therme.net