Point: Premium-Fitness in Gerlingen

Der Premiumclub in Gerlingen bietet auf mehr als 6.000 Quadratmetern ein vielfältiges Fitness-Angebot. Am neuen eGym-Zirkel beispielsweise wird das Training noch effektiver, schneller und abwechslungsreicher. Auch die neue und große Functional-Area ist äußerst beliebt: Dort werden komplette Bewegungsabläufe, anstatt einzelner Muskeln, trainiert. Damit auch während des Trainings gechattet, gepostet und gesurft werden kann, bietet der Club kostenloses WLAN an. Das große Kursprogramm verspricht ebenfalls Abwechslung und Spaß. Gerade im Herbst lädt der große Wellnessbereich zum Relaxen nach dem Training ein. Die große Vielfalt kann man an 365 Tagen im Jahr an Werktagen von 6 bis 24 Uhr sowie am Wochenende von 8.45 bis 21 Uhr genießen.

Point – Sports.Wellness.Club Dieselstraße 2, 70839 Gerlingen,

Fon: 07156-21820, Open: Mo. bis Fr. 6-24 Uhr, Sa. und So. 8.45-22 Uhr, www.point-sports.de