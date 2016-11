Mawell Resort: Eine andere Welt zum Greifen nah

× Erweitern Mawell Resort

Naturverbundenheit – hierfür steht das in den Berg eingebettete Mawell Resort, welches einem komplett nachhaltigen Leitgedanken folgt. Denn die Natur selbst lieferte den Ursprung. Weite Teile des 3500 Quadratmeter großen Spa-Bereichs liegen inmitten einer Jahrmillionen alten Natursteinlandschaft, in deren Innersten der Wellnessbereich integriert wurde. Ein einzigartiges Ambiente für jeden Wellness-Liebhaber! Das Highlight: Turmpool- und Sauna in 200 Metern über dem Tal – hier gehen Gäste hoch hinaus um »runterzukommen«. Selbstverständlich bietet das Mawell Resort den Gästen auch ein reichhaltiges Programm wirksamer Anwendungen in den Bereichen Beauty, Wellness, Entschleunigung und Fitness.

Raum mit Seele

Die 64 Zimmer und Suiten sind mit Sorgfalt geplant, mit Liebe eingerichtet und handwerklich perfekt gestaltet. Durch die Verarbeitung von edlem Holz aus der Region erwartet die Gäste weit mehr als ein Hotelzimmer – ein Raum mit Seele. Doch nicht nur bei der Architektur des Hauses wurde viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt – auch die Energieversorgung folgt einem ausgeklügelten System. So setzt das Energiekonzept des Naturresorts auf regenerative Energien aus lokalen Quellen.

In der hoteleigenen Turmbar können Hotelgäste und Besucher den Tag bei einem Cocktail in luftiger Höhe ausklingen lassen. Mit Voranmeldung haben externe Besucher aus der Region die Möglichkeit, im Rahmen des Day Spa Entspannung zu erleben. heg

Mawell Resort Roseneck 5, 74595 Langenburg, Fon: 07905/9414-0, www.mawell-resort.de