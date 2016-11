Richard Henkel GmbH: Wellness der Extraklasse

× Erweitern Richard Henkel

Ein führender Wellnessmöbel-Hersteller in Deutschland ist die Richard Henkel GmbH. Entspannung pur und Wellness im eigentlichen Wortsinne – ob im Schwimmbad, SPA, Sauna oder im Garten zu Hause. Seit Jahrzehnten unerreicht ist die Gesundheits-Sitzliege »Henkel Ideall«. Das Geheimnis: Harmonie von Form und Funktion. Unübertroffener Liegekomfort für das perfekte Wohlfühlerlebnis. Auf Wunsch auch in barrierefreier Ausführung erhältlich, zum Beispiel mit variablen Einstiegshöhen und/oder mit klappbaren Armlehnen. Nachhaltigkeit, Energie- und Materialeffizienz sind hierbei Basis für das gesamte Unternehmen und seine Produktion. Validiert nach EMAS III seit 1998, erhielt das Unternehmen mehrfach Auszeichnungen im Rahmen des Umweltpreises des Landes Baden-Württemberg und ist Mitglied der WIN-Charta des Landes. Einzigartig ist auch das Angebot »Facelift Lifelong«, also die Überarbeitung betagter Möbel sowie der lebenslange Service für Ersatzteile oder eine neue Farbe. Der Kunde erhält sein Produkt in neuem Kleid zurück – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit und der Umwelt. heg

Richard Henkel GmbH

Forchtenberger Straße 46,

74670 Forchtenberg-Ernsbach,

Fon: 07947/91800

www.richard-henkel.de