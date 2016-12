Genuss, Qualität & Erlebnis

× 1 von 2 Erweitern Roter Ochsen × 2 von 2 Erweitern Roter Ochsen Prev Next

Zwischen Waldrand und Kochertal, inmitten des Freilandmuseums Wackershofen mit seinem idyllischen Gelände, liegt der Gasthof Roter Ochsen. Die Familie Gehr betreibt den frisch renovierten Gasthof seit 2015 und hat sich dem nachhaltigen Wirtschaften verschrieben. Deshalb wird handwerklich, frisch und ohne Conveniencce gekocht. So bringen sie stets gesunde und genussvolle Gerichte auf den Teller. Die Lieferanten stammen aus der Region, was den SlowFood Gedanken unterstützt. Außerdem ist das Restaurant von Bioland zertifiziert. Im ganzjährig geöffneten Gasthof mit seinem weitläufigen Biergarten, den Gasträumen und dem großen Festsaal kann man sich zu zweit, als Gruppe, bei Familienfeiern und Hochzeiten verwöhnen lassen. In den historischen Gasträumen findet man den gemütlichen Rahmen für seine Weihnachtsfeier. Auch für Tagungen und Seminare wird hier ein einzigartiges Umfeld geboten! Über das Jahr gibt es verschiedene Konzerte und im Winter das Wirtshauskino mit Filmklassikern.

Gasthof zum roten Ochsen Dorfstr. 51, 74523 Wackershofen, Fon: 0791/9468886

www.roter-ochsen-wackershofen.de