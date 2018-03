Nachhaltige Backwaren

Rebäck Lucky Lutz

Ein gutes Brot lebt von derPhilosophie seines Bäckers undeine gute Philosophie endet nicht am Ende des Verkaufstages. Die Ludwigsburger Traditionsbäckerei Lutz bietet in ihrem neueröffneten ReBäck-Store knusprige Bäckerei-erzeugnisse aus der Vortagsvielfalt zum kleinen Preis an.

Auf dem Weg vom Einkaufswagen zum Auto mit drei Tüten zu starten und nur mit zwei anzukommen erscheint bizarr, ist allerdings traurige Realität. Weltweit wird etwa ein Drittel der Lebensmittel weggeworfen. Gerade bei Backprodukten ist die Halbwertszeit sowohl im Geschäft als auch im heimischen Brotkorb extrem begrenzt. Alles ist dem Diktat der Frische unterworfen, in der Regel wird das Gebäck nach einem Tag aus der Theke geräumt. Die Frage nach einem nachhaltigen, wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln ist also weiterhin brandaktuell. Um gegen diese massive Lebensmittelvernichtung vorzugehen, startet die Ludwigsburger Traditionsbäckerei Lutz ihren nachhaltigen ReBäck-Store. »Wir leben heute in einer Wegwerfgesellschaft«, fasst Florian Lutz, Juniorchef des Traditionsunternehmen, die Ausgangsproblematik zusammen. Das Diktat der Frische bei Backwaren führe zu hohen Retouren. Trotz der Beteiligung an verschiedenen Foodsharing-Projekten gab es für viele der leckeren Backwaren aus den zehn Bäckereifillialen keine Abnehmer. Um gegen diese ökonomische und ökologische Verschwendung vorzugehen, entwickelte das Familienunternehmen über mehrere Jahre in enger Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart ein Konzept, bei dem Ressourcen-Schonung das Gebot der Stunde ist.

»Als Bäckereibetrieb denken wir schon länger darüber nach, wie wir Ressourcen schonen können. Mit unserem neuen ReBäck-Store richten wir uns an Kunden, die sparsam sind und Wert auf hochwertige Ernährung setzten«, präsentiert Lutz stolz das Ergebnis der Kooperation. Das Prinzip ist denkbar einfach: ein neuer Laden wurde eröffnet, in dem die überschüssigen Backwaren vom Vortag zum halben Preis angeboten werden. Bei der Standortwahl erschien die Barockstadt Ludwigsburg als Stammsitz des Unternehmens und Preisträger des Deutschen Nachhaltigkeits-preises natürlich als besonders geeignet. Der neue Laden in bester Ludwigsburger Innenstadt-Lage bietet vortagsfrische Backwaren aus dem gesamten Sortiment aller Fillialen der Bäckerei Lutz. Seit Mitte Januar ist der 90 Quadratmeter große Schmuckkasten fest im Ludwigsburger Stadtbild verankert und stößt auf überaus positive Resonanz. Auch wenn der Laden an manchen Tagen nur mit wenigen Produkten aufwarten kann, denn für den ReBäck-Store wird keine eigene Ware gebacken. Doch selbst leer kann der offene, helle Laden verzücken. »Es ist schön zu sehen wie gut dieses neue Angebot angenommen wird«, so resümiert Lutz die ersten Wochen nach der Eröffnung. Als mittelständisches Unternehmen mit großem sozialem Bewusstsein sei es selbstverständlich auch wichtig das karitative Engagement nicht zurückzufahren. »Für die Tafelläden im Kreis Ludwigsburg und Stuttgart ändert sich nichts, die werden von uns weiterhin so versorgt wie bisher auch«.

Darüber hinaus sei ein Qualitätsverlust für die Ware durch die längere Liegezeit nicht zu befürchten. Anders als bei massenindustriell gefertigtem Brot, dass durch den extrem beschleunigten Backvorgang schneller hart wird, sind handwerkliche Brote gemacht von Meisterhand weniger anfällig für die Gefahren eines Austrocknens. Für die Bäcker der Traditionsbäckerei, die über den reichhaltigen Erfahrungsschatz von 50 Jahren verfügen und zu ihrem Handwerkszeug Holz- und Steinöfen bester Qualität zählen können, ist das Backen schon eher eine Kunst. »Manches Bäckerbrot schmeckt am Tag danach sogar besser«, findet Lutz. Generell gilt: je länger die Herstellung einer Backware dauert, desto länger hält sie auch frisch. Für eine hervorragende Warenqualität sei Zeit ohnehin die wichtigste Zutat und die werde bekanntermaßen nicht schlecht.

ReBäck by Lucky Lutz

Wilhelmstraße 22, 71638 Ludwigsburg www.luckylutz.com