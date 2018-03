Nominiert bei den Rolling Pin Awards 2018 als “Aufsteiger des Jahres”: 2-Sternekoch Boris Rommel

× Erweitern Boris Rommel

Im November 2017 erhielt Boris Rommel für seine fantastische-Leistung im Gourmet-Restaurant „Le Cerf“ des Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe innerhalb von nur zwei Jahren seinen zweiten Stern im Guide Michelin sowie 17 Gault&Millau Punkte.

Jetzt darf er sich über eine wichtige Nominierung freuen: Im Fachmagazin für Hotellerie und Gastronomie Rolling Pin wurde der kreative Sternekoch in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ als einer der drei Finalisten aufgestellt.

2010 wurden die Rolling Pin Awards ins Leben gerufen und zählen inzwischen zu den wichtigsten Awards in der deutschen und österreichischen Gastronomie und Hotellerie. Sie würdigen Persönlichkeiten, die die Branche mit Mut, Ideen und Vorbildfunktion positiv beeinflusst haben, in den verschiedenen Kategorien, wie Koch des Jahres, Aufsteiger, Sommelier, Hotelier, Barkeeper etc..

Der „Aufsteiger des Jahres“ ist die kulinarische Entdeckung. Die drei Finalisten zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie etwas Neues gewagt und sich einen Namen in der Koch-Branche gemacht haben. Noch bis 23. März 2018 kann man für den Friedrichsruher Sternekoch abstimmen! Am 16. April werden dann in Hamburg die Gewinner der begehrten „Oscars der Gastronomie“ bekannt gegeben.

Nun heißt es voten und Daumen drücken!