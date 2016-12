Ballon Deko

Brigitte Marquardts Leidenschaft sind Ballone. Seit über neun Jahren macht sie aus einfachen Luftballons zauberhafte Dekorationselemente, die jede Hochzeit bereichern. Egal, ob Riesenballon mit Aufdruck oder als Herz-Objekt, in neon oder pastell – Ballone bieten schier unendliche Möglichkeiten für die Dekoration und für den Spaß von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Wie wäre es zum Beispiel mit Ballontänzern, die bei jedem Luftzug über die Tanzfläche schweben? Seit Dezember 2016 ist das Geschäft Ballon Art in der Weinsbergerstraße in Heilbronn ansässig.

Ballon Art

Weinsbergerstraße 38, 74072 Heilbronn, Fon: 07131/2667646

www.ballonart-heilbronn.de