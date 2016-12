Fotos sind Herzenssache

Wenn man für etwas seine Begeisterung zeigt, sein Interesse, jede freie Minute dieser bestimmten Sache widmet, dabei alles Andere vergisst – dann ist es Leidenschaft. Für Nina Höhn war Fotografie die pure Leidenschaft.

Bis daraus mehr wurde: eine Herzenssache. »Ich bin Fotografin aus Leidenschaft und ich bin der Überzeugung, dass man Leidenschaft durch nichts ersetzen kann. So glaube ich auch, dass ich damit bei meinen Kunden punkten kann«, sagt die Fotografin, die Anfang 2007 »InFace InStyle« ins Leben gerufen hat.

Seit vielen Jahren begleitet sie Brautpaare an ihrem schönsten Tag und erstellt leidenschaftliche Hochzeitsfotos im Rahmen von ganztägigen Hochzeitsreportagen. »Keine Hochzeit gleicht der anderen, jedes Mal erlebe ich als Hochzeitsfotografin was völlig Neues und Anderes«, sagt sie. Die Vorbereitungen einer Hochzeit sind aufregend und vielseitig, deswegen begleitet die Fotografin das Brautpaar auf Wunsch auch schon ab früh morgens. Die Brautfrisur wird hergerichtet, das passende Braut-Make-Up aufgetragen. Mit der Kamera ist sie auf Wunsch gerne dabei, wenn alle auf den einen Moment warten: Den großen Auftritt der Braut vor dem Altar. So entstehen Bilder, die eine Geschichte erzählen, fernab von inszenierten Hochzeitsfotos.

InFace InStyle – Photography by Nina Höhn Am Obstmarkt 5, 71522 Backnang, Fon: 0176/23172603

www.ninahoehn-fotografie.de