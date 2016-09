31 neue Auszubildende starten in die Zukunft

× Erweitern R.Weiss Azubi

Zum Ausbildungsbeginn am 1. September 2016 starteten 31 neue Auszubildende und Studierende mit einer Berufsausbildung bei der R.WEISS Group in ihre Zukunft.

Insgesamt bildet das Unternehmen in Deutschland aktuell rund 100 Auszubildende und Studierende in verschiedenen Ausbildungsberufen und Fachrichtungen aus. Das Ausbildungsspektrum bei der R.WEISS Group reicht von kaufmännischen über gewerbliche und elektrotechnische Berufe bis hin zu dualen Studiengängen in unterschiedlichen Fachrichtungen. Ab dem nächsten Jahr bietet das Unternehmen zudem ein kooperatives Studium an, welches die Berufsausbildung mit einem regulären Bachelorstudium kombiniert und innerhalb von nur fünf Jahren zu einem hochqualifizierten Doppelabschluss führt. Die Auszubildenden und dualen Studenten werden in ihren Lehrjahren vom ersten Tag an mit eingebunden und können als vollwertiges Mitglied des globalen Teams nicht nur fachliche, sondern auch soziale und methodische Kompetenzen erwerben.

