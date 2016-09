Ausbildung beim Spezialisten für Lüftungs- und Klimatechnik

× Erweitern Systemair

Die Auszubildenden durchlaufen während ihrer Ausbildung alle relevanten Fachabteilungen und erhalten ergänzende Schulungen zu allen im Betrieb anfallenden Aufgaben. So qualifizieren sie sich für einen guten Abschluss im angestrebten Beruf. Eigeninitiative und Verantwortung sind Teil der Firmenphilosophie. Dies trägt zur Entwicklung sozialer und persönlicher Kompetenzen bei. Systemair ist natürlich immer bestrebt, engagierte Auszubildende in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Außerdem werden gute Leistungen im Halb- und Endjahreszeugnis mit einer Prämie honoriert. Auch auf Abwechslung in der Ausbildung und Teambuilding wird bei Systemair großer Wert gelegt. Neben dem Azubi-Projekt Mitarbeiterzeitung gibt es z.B. gemeinsame Unternehmensbesichtigungen und Messebesuche. Aber auch gemeinsame Aktivitäten wie Grillen und andere Ausflüge stärken den Teamgeist zwischen den Auszubildenden.

Über Systemair

Die schwedische Systemair-Gruppe gehört mit weltweit 4.900 Mitarbeitern in 49 Ländern zu den Marktführern in der Welt der Lüftungs- und Klimatechnik. Systemair entwickelt und vertreibt unter anderem Ventilatoren, Lüftungsgeräte sowie Kälte- und Klimageräte für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Seit seiner Gründung konnte das Unternehmen Umsatz und Gewinn kontinuierlich steigern und erreichte im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von 667 Mio. Euro. Der Standort Boxberg-Windischbuch hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und an Kompetenzen und Größe gewonnen. Aktuell sind dort über 350 Mitarbeiter beschäftigt - darunter 20 Auszubildende in verschiedenen gewerblich/technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen.

Systemair GmbH

Seehöfer Str. 45, 97944 Boxberg-Windischbuch,

Fon: 07930/92720

www.systemair.de