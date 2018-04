Ausbildung im Facility Management - Spannend und vielfältig

Eine abwechslungsreiche Ausbildung mit Qualität – das bietet die Schwäbisch Hall Facility Management GmbH (SHF), ein Komplettanbieter rund um das Gebäude- und Facility Management.

Mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den verschiedensten Bereichen der technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Dienste sowie dem Druck und Versandzentrum der SHF. Derzeit beschäftigt das Tochterunternehmen der Bausparkasse Schwäbisch Hall 13 Auszubildende und Studenten. Das Spektrum der Ausbildungs- und Studienplätze ist vielfältig – von kaufmännischen Berufen über Fachkräfte in der Gastronomie bis hin zur Fachkraft Schutz und Sicherheit.

In Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden Württemberg bietet die SHF außerdem mittlerweile insgesamt vier unterschiedliche Studiengänge an. In den Praxisphasen erhalten die Studierenden einen Einblick in alle Bereiche des Unternehmens und übernehmen eigenständig kleinere Projekte. Auch für 2018 und 2019 bietet die SHF wieder interessante Ausbildungs- und Studienplätze mit guten Perspektiven für die Zukunft sowie Vergütung nach Tarifvertrag mit 13 Gehältern, vermögenswirksamen Leistungen und 30 Tagen Urlaub im Jahr. sob

Schwäbisch Hall Facility Management GmbH

UPW/Christiane Krüger

Crailsheimer Straße 52

74523 Schwäbisch Hall

Fon: 0791-463533

http://www.shfm.de