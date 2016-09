Ausbildung mit Zukunft bei R.Weiss

× Erweitern R. Weiss

Bereits seit 1990 entwickelt und produziert R. WEISS als führender deutscher Hersteller hochflexible Maschinen und Anlagen für die Verpackungs- und Automatisierungstechnik. Durch ein vielseitiges Studien- und Ausbildungs-angebot bietet das Unternehmen seinen Nachwuchskräften zahlreiche Möglichkeiten.

Als führender deutscher Hersteller von Verpackungsmaschinen und Automationstechnik begeistert R.WEISS seine Kunden weltweit mit innovativen Lösungen. Heute sind unter dem Dach der bereits über 1000 Mitarbeiter zählenden R.WEISS Group die in Crailsheim ansässigen Firmen R.WEISS Verpackungstechnik, Maschinenbau und Automation zusammengefasst sowie die Tochterfirma Bleichert Automation in Osterburken.

Großes Ausbildungs- und Studienangebot

Gute Verpackungslösungen erfordern hoch qualifizierte Mitarbeiter. R.WEISS legt daher viel Wert auf die interne Ausbildung des eigenen Nachwuchses durch ein vielfältiges Studien- und Ausbildungsangebot. Derzeit werden circa 100 Auszubildende und Studenten in Crailsheim sowie an weiteren Standorten weltweit in unterschiedlichen Berufen ausgebildet. Das Ausbildungsspektrum reicht dabei von kaufmännischen über gewerbliche und elektrotechnische Berufe bis hin zu dualen Studiengängen in unterschiedlichen Bereichen.

Neu ab 2017: Kooperative Berufsausbildung

Ab 2017 bietet R.WEISS außerdem eine Kooperative Berufsausbildung an, welche die klassische Ausbildung mit einem regulären Bachelorstudium verbindet. Die Verzahnung dieser beiden Bildungsabschnitte führt innerhalb von fünf Jahren zum Erwerb einer Doppelqualifikation.

Die R.WEISS Group bietet eine Ausbildung mit Zukunft. Dabei stehen den Auszubildenden über die gesamte Ausbildungszeit kompetente Ausbildungsleiter und Ansprechpartner zur Seite. Ziel des Unternehmens ist es, die Jugendlichen bei ihrer Berufswahl zu unterstützen und ihnen den Wechsel vom Klassenzimmer in die Berufs- und Arbeitswelt zu erleichtern.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten und offenen Ausbildungsstellen findet man auf der Internetseite von R.WEISS unter Karriere/Ausbildung.

