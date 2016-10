Ausbildungen im Dormero Hotel

× Erweitern Dormero Hotel Stuttgart

Das Dormero Hotel Stuttgart mit insgesamt 454 Zimmer und Suiten, 20 Veranstaltungs-räumen, vier Restaurants, drei Bars und zwei Cafés bietet alles, um Bewerbern eine abwechslungsreiche Ausbildung mit Motivation, Spaß und vor allem Erfolg zu garantieren. Das Dormero Hotel bildet Hotelfachleute, Hotelkaufleute, Restaurantfachleute und Köche/Köchinnen aus.

Im Dormero Hotel Stuttgart durchlaufen alle Lehrlinge die wichtigen Bereiche, wie die verschiedenen gastronomischen Outlets, Stewarding, Lagerkoordination und Warenannahme, Bankettkoordination und –verkauf, Housekeeping und Front Office. Hotelkaufleute werden zusätzlich in den Bereichen Finanzbuchhaltung und Personalwesen ausgebildet. Es wird besonderen Wert auf den internen Austausch gelegt, weshalb regelmäßige Azubi-Meetings stattfinden. Um die Kommunikation auch zwischen den zwölf verschiedenen Häusern der Hotelkette zu verbessern, werden Azubifahrten in die verschiedenen Destinationen innerhalb Deutschlands angeboten und kurzzeitige Stationierungen in anderen Hotels geplant. Ebenso gehören unterstützende Prüfungsvorbereitungen zu der fundierten Ausbildung. Mit den während der Ausbildung erworbenen umfassenden Kenntnissen stehen allen Auszubildenden im Anschluss verschiedenste Türen offen: Gerne bietet das Hotel aufgeweckten Auszubildenden die Übernahme an.

Attraktive Benefits für Azubis

Darüber hinaus eröffnet das Dormero Hotel Stuttgart als eines von zwölf Hotels in ganz Deutschland auch in den anderen Standorten viel versprechende Erfolgsaussichten. Darüber hinaus genießen die Auszubildenden, wie alle anderen Dormero-Mitarbeiter auch, besondere Benefits: Übernachtungen in allen Dormero-Hotels zu günstigen Sonderkonditionen (auch für die Familie), 50 Prozent Rabatt auf alle Speisen und Getränke in den Dormero Hotels in der Freizeit, Team-Parties, schnelle Aufstiegsmöglichkeiten, kostenfreie Nutzung der Fitness- und Wellnessbereiche in den Dormero-Hotels, Schulungen und Workshops, ein junges Team, ein Multitasking Job und keine unpraktischen Uniformen, sondern ein modernes Outfit. Ber

Dormero Hotel Stuttgart

Plieninger Straße 100, 70567 Stutt­gart, Ansprechpartnerin für Bewerber: Margarete Galek (Direktionsassistentin), Fon: 0711/7212210,

www.dormero.de