Ausbildungsstart bei der Kreissparkasse Ludwigsburg

»Mit mehr als 1700 Mitarbeitern sind wir einer der wichtigsten Arbeitgeber und einer der größten kaufmännischen Ausbilder im Landkreis. Wir bieten Ausbildungsplätze nicht nur, weil wir uns qualifizierte Nachwuchskräfte sichern wollen, wir sehen auch unsere Verantwortung gegenüber der jungen Generation aus unserer Region«, sagt Marc Stotz, Leiter der Berufsausbildung bei der Kreissparkasse. Diese Chance nutzten am 1. September gleich 35 junge Menschen.

Denn dass man bei der Kreissparkasse Ludwigsburg eine qualitativ hochwertige Ausbildung erhält, hat sich herumgesprochen. So wurde die Kreissparkasse Ludwigsburg zum zweiten Mal mit dem Audit »Beruf und Familie« des Bundesfamilienministeriums ausgezeichnet. Damit werden Unternehmen gewürdigt, die die Anforderungen einer familienbewussten Personalpolitik besonders gut erfüllen. Des Weiteren hat sie zum fünften Mal seit 2002 das Siegel »Arbeit Plus« der Evangelischen Kirche Deutschland erhalten. »Ein Kriterium für die wiederholte Verleihung war beispielsweise unsere hervorragende Berufsausbildung«, so Marc Stotz.

Qualitativ hochwertige Ausbildung und überdurchschnittliche Leistungen

Konstante überdurchschnittliche Leistungen werden bei Nachwuchskräften allerdings vorausgesetzt. Dafür hat die Kreissparkasse Ludwigsburg aber auch viel zu bieten. Das Ergebnis: IHK-Preise und Belobigungen sind bei den Ausbildungs-Jahrgängen fast schon die Regel. Allein in der diesjährigen Abschlussprüfung waren es neun Auszeichnungen. Wer übrigens meint, dass nur Bankkaufleute beziehungsweise Finanzassistenten bei der Kreissparkasse eine Chance haben, der irrt. Daneben werden auch drei Bachelor of Science im dualen Hochschulstudienprogramm »Bachelor Select« über drei Jahre ausgebildet.

Und auch nach der Ausbildung bietet die Kreissparkasse durch ihre vielfältigen Fort- und Weiterbildungsangebote sehr gute Perspektiven. Vom Studiengang Bankfachwirt über den Bankbetriebswirt bis hin zu Bachelor- und Master-Studiengängen zeigt sie Karrierewege auf. Auch Realschüler können innerhalb der Sparkassenorganisation ein Hochschulstudium absolvieren.

