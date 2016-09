Beruf mit Zukunft gesucht?

× Erweitern USS

Sie gehören nicht nur zu den abwechslungsreichsten und bereicherndsten Berufen, sie stehen auch für eine garantiert sichere Zukunft: Erzieher/-in und Altenpfleger/-in. In Heilbronn bieten die Berufsfachschulen des gemeinnützigen Bildungsträgers USS|impuls gGmbH, die Pflegeakademie und die Sozialakademie, Frauen und Männern jeden Alters die Möglichkeit, diese beiden zukunftsorientierten Berufe zu erlernen.

Vier bzw. drei Jahre lang dauern die jeweiligen Ausbildungen mit staatlicher Anerkennung. Das nötige praktische Know-How erlernen die Schülerinnen und Schüler während regelmäßiger Praxisphasen in kooperierenden Einrichtungen der Kinderbetreuung bzw. Altenpflege. Über die gesamte Ausbildungszeit hinweg werden die Schüler/-innen und Umschüler/-innen dabei intensiv von den Lehrkräften und Mitarbeitenden der USS|impuls Berufsfachschulen betreut und begleitet.

Dass man niemals zu alt ist, seinen Wunschberuf zu ergreifen, zeigen die Altersspannen an beiden Berufsfachschulen: An der Pflegeakademie und auch an der Sozialakademie finden sich einige Schülerinnen und Schüler, die bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, nun aber noch einmal ganz neu anfangen möchten. Das Ausbildungsjahr beginnt an beiden Schulen jeweils kurz nach Ende der Sommerferien.

Pflegeakademie & Sozialakademie uss|impuls gGmbH

Etzelstraße 34, 74074 Heilbronn, Fon: 07131/15533-0

www.sozialakademie-uss.de

www.pflegeakademie-uss.de

