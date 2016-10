Berufliche Schulen DAA – Engagement für junge Geflüchtete

× Erweitern Fotolia Deutsche Angestellten Akademie

Die Beruflichen Schulen der Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) in Stuttgart bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zahlreiche maßgeschneiderte schulische und Ausbildungsangebote an. Ganz neu ist seit Frühjahr 2016 auch das Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf (VAB) für junge Geflüchtete.

Die Beruflichen Schulen der DAA bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen Schularten und Ausbildungsgänge an, die den Berufsabschluss mit dem Erwerb der Fachhochschulreife verknüpfen. Diese Angebote im Berufskolleg wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert.

Heute können Realschulabsolventen mit kaufmännischen, fremdsprachlichen, technischen oder sozialpädagogischen Interessenschwerpunkten in zwei Jahren ihre Ausbildung im passenden Berufskolleg machen. In der Fachschule für Sozialpädagogik können im sozialpädagogischen Bereich die Berufsabschlüsse Erzieher/in und Kinderpfleger/in erworben werden. Die letztgenannte Ausbildung steht auch Hauptschulabsolventen offen, falls der Notenschnitt von 3,0 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Abschlusszeugnis erreicht wird. Sie können jedoch ebenso die Kaufmännische Berufsfachschule (Wirtschaftsschule) besuchen um die Fachschulreife zu erwerben.

Den Berufsabschluss mit dem Erwerb der Fachhochschulreife verknüpfen

Darüber hinaus kann, wer bereits einen Berufsabschluss und die Mittlere Reife mitbringt, in einem Jahr in Vollzeit die Fachhochschulreife im BK-FH erwerben. Ganz neu kam im Frühjahr 2016 die Schulart Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf (VAB) hinzu, in der junge Geflüchtete zwischen 16 und 19 Jahren in möglichst kurzer Zeit die deutsche Sprache erlernen, sodass ihre Integration in das deutsche Bildungssystem, die Lebenswelt und die Gesellschaft zeitnah vonstatten gehen kann. Ber

Berufliche Schulen DAA

Deutsche Angestellten-Akademie

Nordbahnhofstraße 147,

70191 Stuttgart, Fon: 0711/672359-0,

Email: info.noba@daa.de,

www.daa-bk.de