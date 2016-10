Berufsbegleitendes VWA-Studium: Betriebswirt und Bachelor of Arts

× Erweitern Foto:Fotolia VWA Betriebswirt

Die Württembergische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) bietet ab Oktober an ihren Standorten in Stuttgart, Heidenheim und Heilbronn wieder den berufsbegleitenden Studiengang »Betriebswirt/in (VWA) + Bachelor of Arts« an.

Der etablierte Studiengang »Betriebswirt/in (VWA)« wendet sich an Berufstätige mit und ohne Abi oder Fachhochschulreife, die fachliche und methodische Kompetenzen für ihren nächsten Karriereschritt erwerben möchten. Der sechssemestrige Studiengang vermittelt fundierte Kenntnisse in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft.

Zwischenabschluss Wirtschaftsfachwirt/in (VWA)

Bereits nach vier Semestern kann der Zwischenabschluss »Wirtschaftsfachwirt/in (VWA)« erlangt werden. Zielgruppe des VWA-Studiengangs sind in erster Linie Nachwuchskräfte für qualifizierte Fach- und Führungsaufgaben in Wirtschaft und Verwaltung. Studieren kann man auch ohne Abitur.

Zugelassen werden können unter anderem Kaufleute mit abgeschlossener Ausbildung, Fachkaufleute und kaufmännische Fachwirte, Hochschulabsolventen, staatlich geprüfte Techniker sowie Industrie- und Handwerksmeister. Voraussetzung ist, dass ihre Tätigkeit kaufmännische Kenntnisse erfordert und eine entsprechende Berufspraxis vorliegt.

Neu: Auch ausbildungs­begleitend studieren

Vorteil für Interessenten mit Abitur oder Fachhochschulreife: Man kann jetzt auch ausbildungsbegleitend studieren und den Betriebswirt und Bachelor so noch schneller erwerben.

Das Studium findet in Stuttgart­ montags-, mittwochs- und freitags­abends, in Heidenheim und Heilbronn freitagsabends und samstagvormittags statt. Betriebswirte (VWA) können im Anschluss an dieses Studium in zwei Semestern zusätzlich den Hochschulabschluss »Bachelor of Arts« erwerben. Beim Studiengang Betriebswirt/in (VWA) stehen dabei der Erwerb einer fundierten Fach- und Methodenkompetenz, beim Anschlussstudium das wissenschaftliche Arbeiten sowie Führungs- und Sozialkompetenz im Mittelpunkt. Ber

Württembergische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e. V.

Wolframstraße 32, 70191 Stuttgart, Fon: 0711 21041-0, info@w-vwa.de, www.w-vwa.de