Bott macht Effizienz einfach

Bott wurde 1930 gegründet und beschäftigt heute etwa 850 Mitarbeiter in ganz Europa. Mit weltweiten Vertriebsgesellschaften und Lizenzpartnern bietet bott ein flächendeckendes Servicenetz im Bereich der Betriebs- und Fahrzeugeinrichtungen.

Die Produktvielfalt von bott bietet Betriebseinrichtungen, wie cubio Werkbänke, Schubladenschränke, Lagerschränke, avero Montagearbeitsplätze, Montagelinien und Materialbereitstellungssysteme sowie bott vario Fahrzeugeinrichtungen für Servicefahrzeuge. Die Einrichtungen organisieren den Stauraum, sichern Ladung im Fahrzeug und stellen Arbeitsmaterial nach ergonomischen Gesichtspunkten bereit. bott leistet mit seinen Produkten einen wertvollen Beitrag, um die Effizienz in einem industriellen oder handwerklichen Betrieb zu steigern. bott produziert nicht nur und liefert die Produkte aus: bott bietet Dienstleistungen an, die eine detaillierte Beratung der Kunden, eine virtuelle Planung der Einrichtung bis hin zur Betreuung im Nachgang umfassen – weit über das Mobiliar selbst hinaus. Der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich am Gründungs- und Produktionsstandort in Gaildorf. Darüber hinaus werden Produkte in Werken in Großbritannien und in Ungarn hergestellt. Mit weltweiten Vertriebsgesellschaften und Lizenzpartnern bietet bott ein flächendeckendes Servicenetz im Bereich der Betriebs- und Fahrzeugeinrichtungen.

Bott GmbH & Co. KG

Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Fon: 07971/251-261 www.bott.de