DHBW Heilbronn - Dritte Bewerbernacht

Am Freitag, 4. Mai, veranstaltet die DHBW Heilbronn die dritte Bewerbernacht: Gelegenheit, den Bildungscampus zu erkunden, sich über die dualen BWL-Studiengänge Handel, Dienstleistungsmanagement und Food Management zu informieren und Unternehmen kennenzulernen, die Studienplätze anbieten.

Das Programm ist vielseitig: Die Dualen Partner der DHBW freuen sich auf Fragen und persönliche Gespräche. Erfahrene Personalmanager der Partnerfirmen erklären, worauf es bei der Bewerbung wirklich ankommt.

Und wer noch kurzfristig einen Studienplatz für Herbst 2018 oder für 2019 sucht, kann sich beim Speed Dating darum bewerben und sich so einen der letzten freien Studienplätze des aktuellen Jahres sichern oder sich schon für das nächste Studienjahr ins Gespräch bringen. Ab 17 Uhr führen die Teilnehmer im 10-Minuten-Takt Gespräche mit den Personalern der Dualen Partner. Das Speed Dating dient zur ersten Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen. Für die Teilnahme am Speed Dating ist eine Anmeldung notwendig. Die Termine werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Damit beim Start in die Berufswelt alles klappt, bietet die Agentur für Arbeit Heilbronn einen Bewerbungsmappencheck (je 30 Minuten) an. Auch für die Teilnahme am Bewerbungsmappencheck ist eine Anmeldung erforderlich.

Vorträge zu den Studiengängen geben Einblicke in das duale Studium, geboten werden umfassende Einführungen und ausführliche Vorstellungen der einzelnen Studiengänge.

In Schnuppervorlesungen, beispielsweise »Aromenkunde – Einblicke in die Welt des Riechens beim Genuss von Lebensmitteln«, »Wer länger sitzt wird schneller krank – Zur Bedeutung eines körperlich-aktiven Lebenstils« oder der »Schnuppervorlesung Rotary Club Heilbronn-Neckartal«, können Schülerinnen und Schüler darüber hinaus das duale Studium bereits live erleben.

Eine neu eingerichtete Online-Bewerberbörse hilft Studieninteressierten bei der Suche nach einem Studienplatz: Jetzt anmelden unter bewerberboerse.heilbronn.dhbw.de. wol

3. Bewerbernacht

Fr. 4. Mai, 16 Uhr

DHBW Heilbronn

Fon: 07131-123723702

www.heilbronn.dhbw.de