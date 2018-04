Diakonie- und Sozialstationen - Fairer Arbeitgeber vor Ort

× Erweitern Foto: Fotolia

Die Diakonie- und Sozialstationen der Region Heilbronn bieten ihren Mitarbeitern eine faire Bezahlung, vielfältige Möglichkeiten zur Fortbildung, geregelte Arbeitszeiten und diverse Einstiegsmöglichkeiten.

»Meinen Wechsel in die ambulante Altenpflege habe ich nicht bereut« sagt eine Pflegefachkraft, die bei einer Diakonie-Sozialstation angestellt ist. Die Diakonie- und Sozialstationen der Region Heilbronn sind ambulante Pflegedienste, die sich zu einem Verbund zusammengeschlossen haben. Sie sind gemeinnützig organisiert und bieten faire Arbeitsbedingungen. Die Mitarbeiter erfahren neben der Anerkennung ihrer Leistungen von den Patienten und deren Angehörigen auch eine hohe Wertschätzung durch ihre Arbeitgeber. Alle Mitarbeiter werden nach Tarif bezahlt. Sie erhalten vielfältige Möglichkeiten zu Fortbildungen und werden arbeitsmedizinisch betreut. Zusätzlich erwerben sie Ansprüche bei der Zusatzversorgungskasse. Bei den Diakonie- und Sozialstationen besteht die Möglichkeit, den Anstellungsumfang der jeweiligen Lebenssituation anzupassen. Pflegefachkräfte, deren familiäre Situation es erfordert, können in der Regel problemlos ihren Anstellungsumfang verringern oder bei Veränderungen wieder erhöhen. Gearbeitet wird nach einem Dienstplan, der den arbeitsrechtlichen Vorgaben entspricht. Nur in Ausnahmefällen müssen geteilte Dienste geleistet werden.

Die Arbeit bei einem ambulanten Pflegedienst erfordert ein hohes Maß an Verantwortung. Sie ermöglicht aber auch ein eigenständiges Arbeiten und trotzdem Teil eines Teams zu sein. Einige der Diakonie-Sozialstationen bilden auch aus. Die Ausbildung zum Altenpfleger/zur Altenpflegerin geht über drei Jahre. Sie besteht, je nach Wahl der Schule, entweder aus mehrwöchigen Theorie- und Praxisblöcken, die sich abwechseln oder es sind über die gesamte Ausbildungszeit feste Schultage. Die Ausbildung in der Altenpflege vermittelt alle Kenntnisse, die zur selbstständigen Pflege älterer Menschen notwendig sind. Auch FSJ- und Bufdi-Stellen werden angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage werden laufend Pflegefachkräfte und Betreuungskräfte gesucht. Offene Stellen sind im Netz unter www.diakonie-sozialstationen.de/jobs zu finden. sob

Diakonie- und Sozialstationen

Hausener Straße 2/1

74336 Brackenheim

Fon: 07135/986120

http://www.diakonie-sozialstationen.de/jobs