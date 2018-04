Drölle Stanz- und Umformtechnik -Praxisnahe Ausbildung

DRÖLLE Stanz- und Umformtechnik ist langjährig anerkannter IHK Ausbildungsbetrieb und bietet ein breites Angebot an Ausbildungsberufen insbesondere im technischen Bereich.

Am Berufsinformationstag am 28. April in Crailsheim und der Jobbörse am 9. Juni in Schwäbisch Hall besteht die Möglichkeit, ausführliche Informationen zu den Ausbildungsberufen im direkten Gespräch mit Ausbildern und Auszubildenden zu bekommen. Die Lehrlinge erhalten die Möglichkeit, aktiv in Projekten mitzuarbeiten und von erfahrenen Mitarbeitern zu lernen. Dadurch werden die Auszubildenden von Anfang an integriert und praxisnah an den realen Berufsalltag herangeführt. Ziel ist es, die eigenen Auszubildenden als Fachkräfte nach der Ausbildung zu übernehmen. Die Übernahmequote liegt bei 100 Prozent.

Als mittelständisches Familienunternehmen arbeitet DRÖLLE gemeinsam mit seinen ca. 170 Mitarbeitern an individuellen, qualitativ hochwertigen und innovativen Lösungen im Bereich der Stanzteile, Stanz- und Umformtechnik. Im eigenen Präzisionswerkzeugbau werden die erforderlichen Folgeverbund-, Transfer- und Feinstanzwerkzeuge entwickelt und hergestellt. TaH

