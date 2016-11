Physiotherapie – Ein Beruf mit Zukunft

× Erweitern Sanitas Tauberfranken

Regelmäßige Bewegung ist wichtig für die Gesundheit. Sie hilft dabei, die Knochen zu festigen, beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor und hellt das Gemüt an depressiven Tagen auf. Daher gehen Patienten oft nach einem Unfall, einer Operation oder einer langen Krankheit zur Physiotherapie. Dort werden sie von qualifizierten Fachkräften auf den Alltag vorbereitet. Zu den Aufgaben der Physiotherapeuten zählt dabei nicht nur die sportliche Anleitung. Sie verstehen es auch, die Patienten zu motivieren und deren Eigenaktivität und Genesungswillen zu fördern. Umso wichtiger ist die Arbeit von gut ausgebildeten Physiotherapeuten. Sie unterstützen ihre Patienten dabei, die eigenen Gesundheitsziele zu erreichen. In der Physiotherapieschule Sanitas in Bad Mergentheim stehen 78 Ausbildungsplätze für angehende Physiotherapeuten zur Verfügung. Bereits im ersten Semester wechseln sich in der Fachschule Theorie und Praxis ab. Ab dem zweiten Semester bekommen die Schüler Gelegenheit, das Gelernte in Krankenhäusern, Rehakliniken und Praxen anzuwenden und auszubauen.

Die beruflichen Perspektiven für Physiotherapeuten sind hervorragend: Alle Absolventen der vergangenen Jahre haben Anschlussstellen gefunden, viele sind inzwischen erfolgreich in Kliniken, Sportvereinen oder eigenen Praxen tätig. heg

Physiotherapieschule Sanitas Tauberfranken

Johann-Hammer-Str. 24, 97980 Bad Mergentheim,

Fon: 07931/98700, www.sanitas-tauberfranken.de