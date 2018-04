Examinierter Altenpfleger - Ein Beruf mit Zukunft

»Jetzt bewerbe Dich doch endlich!« drängen Eltern oft ihre Kinder, die im Laufe des letzten Schuljahres häufig bis zu den Abschlussprüfungen nicht wissen, in welche Richtung sie sich beruflich entwickeln möchten.

Wenige wissen, dass es in der Pflege alter Menschen eine große Zahl an Ausbildungsplätzen gibt und dieses Berufsbild eine hohe Attraktivität hat. »Die Ausbildung zur examinierten Altenpfleger/in ist abwechslungsreich und macht große Freude,« erklärt Gerald Bößler, Personalleiter bei der Evangelischen Heimstiftung. »Viele unserer Fach- und Führungskräfte in den Pflegeeinrichtungen haben ihre Laufbahn als Auszubildende begonnen. Häufig erst durch ein Praktikum oder Besuche von Enkeln in den Häusern kommen junge Menschen auf die Idee, diesen Beruf zu wählen. Im Laufe der Ausbildung wächst dann die Begeisterung für diese verantwortungsvolle und gleichzeitig erfüllenden Aufgabe.«

Über 700 Auszubildende, die Fachkraft in der Altenpflege werden wollen, beschäftigen alleine die 100 Einrichtungen der Evangelischen Heimstiftung in Baden-Württemberg. Gabi Windsheimer, Hausdirektorin in zwei EHS-Einrichtungen im Landkreis Schwäbisch Hall, hat selbst als Auszubildende begonnen und Karriere gemacht: »Der Beruf der Altenpflege vermittelt neben einer hohen pflegerischen Kompetenz Werte, die diesen Beruf so attraktiv machen, wie Nächstenliebe, Wertschätzung, Würde, Respekt und Höflichkeit.« Werte, die die Auszubildenden nicht nur selbst leben lernen, sondern die sie auch von den alten Menschen, für die sie da sind, in ihrer täglichen Arbeit erfahren. »Der Kontakt zu den alten Menschen ist für mich eine Bereicherung in der täglichen Arbeit, die ich mir bei keinem anderen Beruf vorstellen kann,« freut sich Maria M., Auszubildende bei der EHS über ihre Berufswahl. »Ich bin stolz auf meinen Beruf, in dem ich Anderen helfen kann und tagtäglich so viel zurückbekomme.«

Auch das ist vielen nicht bekannt: im Bereich der Altenpflege gibt es gute Karrierechancen – fachlich können sich examinierte Pflegefachkräfte genauso weiter entwickeln wie auch in der Hierarchie einer Pflegeeinrichtung. »Das geht von der Wohnbereichsleitung über die Pflegedienstleitung bis hin zur Hausdirektion,« informiert Bößler.

»Die Ausbildung zur Pflegefachkraft ist außerdem ein interessantes Angebot für Menschen, die nach der Erziehungsphase einen Wiedereinstieg in die Berufswelt suchen. Nicht selten beginnen in der EHS Frauen mit Kindern in Teilzeit als Pflegehelferin und entscheiden sich dann, noch eine Ausbildung zu absolvieren. Gerne bieten unsere Einrichtungen auch die Gelegenheit, während eines Praktikums, FSJ oder BFD einen Einblick in den Beruf zu gewinnen – wir möchten Mut machen und sagen: 'Ran ans Leben!'« – Evangelische Heimstiftung. sob

Evangelische Heimstiftung Zentrale

Hackstr. 12

70190 Stuttgart

http://www.ev-heimstiftung.de