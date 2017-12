Frühzeitig arbeitslos melden

× Erweitern Bundesagentur für Arbeit Ludwigsburg

Zwischen Weihnachten und Neujahr und zum Jahresbeginn kommt es regelmäßig zu langen Wartezeiten bei den Arbeitslosmeldungen. Um unnötiges in der Schlange stehen zu vermeiden, empfiehlt die Agentur für Arbeit den Betroffenen, sich frühzeitig zu melden.

Die Arbeitssuchendmeldung kann per Telefon täglich zwischen 8 und 18 Uhr unter der kostenlosen Hotline 0800 4 5555 00 oder im Internet über die Homepage der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de erfolgen. Die persönliche Arbeitslosmeldung muss frühestens drei Monate vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, spätestens jedoch am ersten Tag der Beschäftigungslosigkeit in der Arbeitsagentur erfolgen. Wer bereits weiß, dass die derzeitige Beschäftigung zum Jahreswechsel wegfällt, sollte die nächsten Wochen im Dezember zur persönlichen Vorsprache zu nutzen, um unnötig lange Wartezeiten zu vermeiden. Dabei ist es auch wichtig, eine komplette Bewerbungsmappe mitzubringen. Im Anschluss kann das Arbeitslosengeld bequem von zu Hause aus über den e-Service der Arbeitsagentur unter www.arbeitsagentur.de online beantragt werden.