HBC-radiomatic wird mit dem DUALIS-Ausbildungssiegel der IHK ausgezeichnet

Der Crailsheimer Funkhersteller HBC-radiomatic freut sich über eine unabhängige Bestätigung seiner Ausbildungsqualität: Die IHK Heilbronn-Franken hat die Berufsausbildung des Familienunternehmens jetzt mit dem DUALIS-Siegel ausgezeichnet. HBC-radiomatic ist damit eines von nur rund 70 zertifizierten Firmen im gesamten IHK-Gebiet.

DUALIS steht für ein 2014 eingeführtes Angebot der IHK Heilbronn-Franken. Es richtet sich an Ausbildungsbetriebe und soll dort zur Verbesserung der Ausbildungsqualität beitragen. Im Dezember 2017 hatten drei Auditoren und ein Berufsberater die duale Ausbildung des weltweiten Technologieführers im Bereich industrielle Funksteuerungen unter die Lupe genommen. Dabei beantworteten Auszubildende, Ausbildungsbeauftragte und Ausbilder zunächst eine ganze Reihe Fragen zu den verschiedenen Phasen der Be-rufsausbildung bei HBC-radiomatic. Dazu zählen die Besetzung der Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern, die Start- und Durchführungsphase so-wie die Prüfungs- und Übernahmephase. Bei einem anschließenden Firmenrundgang begutachteten die Auditoren die Ausbildungsplätze und die Ausbildungsqualität des High-Tech-Unternehmens. Insgesamt bewertete das IHK-Team die duale Ausbildung bei HBC-radiomatic als hochwertig und sehr gut strukturiert.

Die Auditoren erlebten ein harmonisches, motiviertes Team, das täglich an der Qualität der Berufsausbildung arbeitet und damit die mehr als 60-jährige Tradition des Unternehmens in der beruflichen Qualifikation junger Menschen erfolgreich fortsetzt. Die offizielle Übergabe des DUALIS-Siegels erfolgte am 15. Februar 2018 in Crailsheim. Dietmar Niedziella, Leiter der Berufsbildung der IHK-Heilbronn Franken, und Lisa Feuchtenbeiner, Projektkoordinatorin DUALIS der IHK-Heilbronn Franken, überreichten die Urkunde an die Ausbilder und Ausbildungsbeauftragten von HBC-radiomatic. sob

