Hochschule sucht „Duale Partner“

Der Erwerb von Praxiskenntnissen während des Hochschulstudiums ist der Vorteil von dualen Studien. Für die Firmen selbst ist dies ein Weg zukünftige Mitarbeiter kennenzulernen.

Durch den demografischen Wandel ist heute eine frühzeitige Personalplanung wesentlich. Die Hochschule für Kommunikation und Gestaltung, HfK+G, in Stuttgart und Ulm bietet die Bachelor Studiengänge

Kommunikationsdesign und

Werbung und Marktkommunikation

als einzige Hochschule für angewandte Wissenschaften (früher Fachhochschule) in einer dualen Studienform an.

Für die Umsetzung dieses Modells sucht die Hochschule Partnerfirmen in den Bereichen Design, Werbung und Kommunikation.

„Man darf nicht übersehen“, so der Präsident der Hochschule, Prof. Otto Wolff, „dass nicht nur die Vermittlung von Praxiskenntnissen Vorteile bietet, auch das regionale Studium, ohne die teuren und raren Wohnmöglichkeiten in den Großstädten, kann so genutzt werden.“

Für Auskünfte steht die Hochschule zur Verfügung: stuttgart@hfk-bw.de; 0711-520 89 86 12