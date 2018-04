Kreissparkasse Heilbronn - Auf der Höhe der Zeit

Die Kreissparkasse Heilbronn ist einer der größten kaufmännischen Ausbildungsbetriebe in der Region Heilbronn-Franken. Die Berufsfelder bieten ein breites Spektrum mit hervorragenden Zukunftsperspektiven.

Wer sich für eine Ausbildung bei der Kreissparkasse entscheidet, erhält neben intensiver Praxisübung in verschiedenen Filialen und Tätigkeitsbereichen auch eine spannende und abwechslungsreiche Berufsausbildung durch das duale Ausbildungssystem. Direkter Kundenkontakt und aktives Mitarbeiten in der Kundenberatung- und betreuung gehören ebenso zur Ausbildung wie diverse Trainings, Seminare und E-Learning zur Förderung der beruflichen Handlungskompetenz. Die Kreissparkasse Heilbronn bildet in den Berufen Bankkaufmann/-frau mit Zusatzqualifikation Finanzassistent/-in sowie Kaufmann /-frau für Versicherungen und Finanzen aus. Auch ein duales Studium ist möglich. Angeboten werden Bachelor of Arts in den Studiengängen Bank, Dienstleistungsmanagement und BWL-Versicherung. Zudem ist ein Studium mit Abschluss Bachelor of Science, Wirtschaftsinformatik möglich. Ob klassische Banklehre oder Duales Studium - eine Ausbildung bei der Kreissparkasse ist spannend ab dem ersten Tag. Neben der intensiven Vermittlung von Kenntnissen über die einzelnen Bankgeschäfte stehen die Strukturen des Finanzdienstleistungswettbewerbs und das sich verändernde geschäftspolitische Umfeld im Kreditgewerbe im Mittelpunkt. Darüber hinaus wird Managementwissen, unternehmerisches Denken und verkäuferische Kompetenz durch Planspiele, Fallstudienarbeiten und Verhaltenstraining über die gesamte Studiendauer hinweg aufgebaut. Perspektiven nach dem Studium bestehen vor allem im Vertrieb. Auf die Förderung der digitalen Kompetenz wird besonderes Augenmerk gelegt. Daher erhalten alle Auszubildenden zu Beginn ihrer Ausbildung ein iPad, das zum digitalen lernen verwendet wird, aber auch in strategischen Stabsbereichen. Ansprechpartnerin bei allen Fragen zur Ausbildung ist Digna Erlewein. she

Kreissparkasse Heilbronn

Personal- und Organisationsentwicklung

Am Wollhaus 14

74072 Heilbronn

Fon: 07131-63810148

http://www.ksk-heilbronn.de