Kreissparkasse Heilbronn setzt weiterhin auf Ausbildungsqualität

× Erweitern Auszubildende 2017 KSK Heilbronn

Zum 25. August starteten 21 junge Menschen bei der Kreissparkasse Heilbronn ihre Karriere. Dabei steht die hohe Qualität der Ausbildung, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kunden, weiterhin im Mittelpunkt.

Stolz stehen die 21 neuen Auszubildenden mit dem Vorstandsvorsitzenden Ralf Peter Beitner, dem Bereichsleiter Personal und Organisationsentwicklung Dr. Uwe Piojda und ihrem Ausbildungsleiter Bernd Zacharias an ihrem ersten Arbeitstag um das große rote Sparkassen-„S“. Die Nachwuchskräfte erfüllen alle die hohen Anforderungen der Kreissparkasse Heilbronn – und haben sich erfolgreich einen Ausbildungsplatz bei dem Finanzinstitut gesichert.

„Wir geben leistungsstarken, kommunikativen jungen Menschen eine sehr gute Perspektive“, so Ralf Peter Beitner. „Die Kreissparkasse ermöglicht allen Auszubildenden, aus eigener Leistung heraus später in eine dauerhafte Beschäftigung übernommen zu werden.“ Die Qualität der Ausbildung und der Blick auf die Bedürfnisse der Kunden stehen dabei im Mittelpunkt.

Den theoretischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren die jungen Kollegen an der Berufsschule oder an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg: 19 der Auszubildenden werden bankfachlich in den Berufen Bankkaufmann/-frau, Finanzassistent/-in, sowie in den Studiengängen Bachelor of Arts (Studienrichtungen Bank oder Dienstleistungsmanagement) und Bachelor of Science (Studienrichtung Wirtschaftsinformatik) ausgebildet. Zwei Auszubildende haben das Berufsbild Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen gewählt.

Durch die gezielte Kombination von theoretischem Wissen mit dem Lernen in der Praxis sowie bei internen Veranstaltungen wird die Lernfreude gefördert. „Die Ausbildung bei uns ist spannend ab dem ersten Tag“, freut sich Bernd Zacharias. Die jungen Menschen werden mit Beginn der Ausbildung in Projekte und aktuelle Themen miteinbezogen. So wirken die Auszubildenden beispielsweise beim sparkasseninternen Projekt „Digitale Fitness“ mit oder entwickeln Konzepte zur Kommunikation moderner Finanztechnologien wie das kontaktlose Bezahlen. Ihre Aktivitäten dokumentieren die Auszubildenden online unter www.ksk-hn.de/azubiblog in einem eigenen Blog.

Über Ausbildung, Studiengänge und Berufsangebote bei der Kreissparkasse Heilbronn informiert das Unternehmen in der Internet-Filiale unter www.ksk-hn.de/karriere. Dort nimmt die Kreissparkasse auch Bewerbungen für Ausbildungsplätze 2018 entgegen.