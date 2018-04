Look Inside-Tag: Informiert. Mitgemacht. Lehrstelle erhalten

× Erweitern Timo Mebus (mitte) beim Look Inside-Tag 2017

Natürlich hätte Timo Mebus am letzten Samstag im April 2017 einfach seinen Hobbys nachgehen können: Schlagzeug spielen etwa. Oder auf dem Fußballplatz eine Runde kicken. Doch er ließ ausnahmsweise seine Hobbys mal Hobbys sein.

Stattdessen entschied sich der 15-Jährige aus Unterfischach, mit seinen Eltern bei Bausch+Ströbel in Ilshofen den Look Inside Tag zu besuchen. Einblicke über Ausbildungs- und duale Studienmöglichkeiten beim Spezialmaschinenhersteller standen für alle Interessierten auf dem Programm. In diversen Praxisworkshops konnten Schüler/innen selbst etwas ausprobieren. In der Abteilung Mechanik stellte Timo einen Flaschenöffner selber her. Natürlich standen auch alle Räumlichkeiten der Ausbildungsabteilungen allen offen. Präsentiert wurde das Ganze vorwiegend von Bausch+Ströbel Auszubildenden. Sie lieferten direkte Einblicke in ihre Ausbildungen. Und nicht zuletzt gaben Azubis wertvolle Tipps rund um das Thema Bewerbungen.

Irgendwann im Laufe dieses Tages hat es bei Timo dann Klick gemacht. Hier wollte er hin. »Für den Zusammenhang von Elektronik mit Mechanik habe ich mich schon lange interessiert«, erinnert sich Timo. Also zögerte er nicht lange und bewarb sich bei Bausch+Ströbel für einen Ausbildungsplatz als Mechatroniker. Erfolgreich: Timo beginnt seine Lehre am 1. September. Er überzeugte im Bewerbungsprozess. So wie ihn auch Bausch+Ströbel als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber überzeugte. Damit ist er nicht alleine. Rund die Hälfte der 1.400 Mitarbeiter in Ilshofen sind schon seit ihren Ausbildungszeiten im Unternehmen.

Diese bemerkenswert hohe Anzahl ist kein Wunder, entspricht sie doch der Unternehmensphilosophie: Denn gute Karrierechancen mit eigenverantwortlichen Aufgaben in einer stetig wachsenden Branche sind Bausch+Ströbel ein zentrales Anliegen. Als international tätiges Unternehmen bieten sich außerdem Möglichkeiten für Auslandseinsätze.Auch deshalb beginnen jährlich gut 40 junge Leute eine Ausbildung bei Bausch+Ströbel. Das Familienunternehmen bietet auch für 2019 eine breite Palette an Ausbildungsberufen und Studiengängen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Übrigens: Der diesjährige Look Inside-Tag findet am 21. April von 13 bis 16 Uhr statt. Eine gute Gelegenheit, das Hobby ausnahmsweise mal Hobby sein zu lassen. sob

