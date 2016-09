Nachwuchskräfte gesucht

Die 2004 gegründete EBB Truck-Center GmbH hat neben ihrem Stammsitz in Heilbronn noch einen weiteren Standort in Baden-Baden. Der stark wachsende Nutzfahrzeugbetrieb ist seit Jahren am Markt tätig und entwickelt ständig neue Ideen und Geschäftskonzepte. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 95 Mitarbeiter und ist auf der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs.

Wer den Geruch von Diesel, Motorenöl und neuen Reifen liebt, ist beim EBB Truck-Center genau richtig, denn Kfz-Mechatroniker/-innen schrauben an LKWs, tauschen Ersatzteile aus, nehmen Ölwechsel vor und arbeiten dabei mit modernster Technik. So gehören auch Laptops, iPads und Diagnosegeräte zu den Werkzeugen der Azubis. Die allgemeine Nutzfahrzeugtechnik gehört zu den Ausbildungsschwerpunkten. Nach der Ausbildung werden zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen geboten. Auch in den Berufen Automobilkaufmann /- frau, Kaufmann /- frau für Büromanagement und Kaufmann /-frau für Groß- und Außenhandel bildet die EBB Truck-Center GmbH aus.

EBB Truck-Center GmbH

Alexander-Baumann-Straße 70, 74078 Heilbronn, Fon: 07131/89830

www.ebb-truck-center.de