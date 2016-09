Qualifizierte Ausbildung bei Aurora

× Erweitern Aurora

AURORA gehört zu den führenden Unternehmen, die komplette Heiz- und Klimasysteme für Nutzfahrzeuge entwickeln und produzieren. Die Produktpalette reicht von jeglichen Arten von Klimaanlagen über Heizgeräte bis hin zu eigenen Gebläsen, Düsen und anderen Zubehör-Komponenten. Und das alles in einem Umfeld, in dem Teamarbeit und Fairness selbstverständlich sind.

AURORA beschäftigt am Hauptsitz in Mudau 220 Mitarbeiter. Um den Nachwuchs zu fördern, bildet das Unternehmen folgende Berufe (m/w) aus: Mechatroniker, Industriekaufleute, Technische Produktdesigner, Konstruktionsmechaniker und Maschinen- und Anlagenführer. Das Unternehmen ist darauf ausgerichtet, alle Auszubildenden nach Beendigung der Ausbildung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Übrigens: Für die Ausbildungsberufe Konstruktionsmechaniker und Maschinen- und Anlagenführer genügt eine abgeschlossene Schulausbildung, egal ob Hauptschulabschluss oder mittlere Reife.

Für Jede und Jeden das Passende

AURORA hat für jeden den passenden Ausbildungsberuf. Auf eine »klassische Rollenverteilung« möchte AURORA bei der Besetzung der Ausbildungsstellen gerne verzichten und in diesem Zug auch junge Frauen animieren, sich auf typische Männerberufe zu bewerben. Bisher hat das Unternehmen damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Um die einzelnen Ausbildungsberufe besser kennenzulernen, bietet AURORA jederzeit die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren.

Mitarbeiter: das wertvollste Kapital

Also keine Zeit verlieren – denn die Mitarbeiter sind bei AURORA das wertvollste Kapital, weshalb sich das Unternehmen auch besonders für seine Nachwuchskräfte engagiert.

Abwechslungsreiche Ausbildung

Die Auszubildenden erwartet eine qualifizierte Ausbildung mit abwechslungsreichen Tätigkeiten und einer optimalen Betreuung durch erfahrene Ausbilder. AURORA bietet jungen und engagierten Menschen von Anfang an hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven.

