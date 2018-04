Sigloch - Mit Tradition in die Zukunft

Um den eigenen Bedarf an Führungs- und Fachkräften zu decken setzt Sigloch auf die eigene Nachwuchsförderung.

»Jungen Menschen eine sehr gute Ausbildung bieten und mit Ihnen gemeinsam die Zukunft der Sigloch Distribution GmbH & Co. KG zu gestalten – das ist unser Ziel«, so Christoph Schaupp, geschäftsführender Gesellschafter der Sigloch Distribution GmbH & Co. KG.

Eigene Projekte, abteilungsübergreifend oder in den einzelnen Abteilungen, fördern die Selbstständigkeit der Auszubildenden und bereiten sie auf die Zukunft im Unternehmen vor. Auch auf verschiedenen Ausbildungsmessen und Ausbildungstagen sind die Auszubildenden vertreten. So können die derzeitigen Auszubildenden ihren künftigen Kollegen direkt von ihren Tätigkeiten berichten und einen ersten Kontakt herstellen. Im aktuellen Azubi-Projekt entwerfen die Auszubildenden ihren eigenen Schultimer. Hierbei sind sie von den ersten Entwürfen über die finale Gestaltung bis zur Produktion am gesamten Ablauf selbstständig tätig. Der Schultimer wird an verschiedenen Schulen im Umkreis verteilt und den Schülern geschenkt. sob

