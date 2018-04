SLK-Kliniken Heilbronn - Pflege hat viele Gesichter

Die SLK-Kliniken Heilbronn gehören mit ihren über 4.200 Mitarbeitern an vier Standorten in Heilbronn, Bad Friedrichshall, Brackenheim und Möckmühl sowie einer Tochterklinik in Löwenstein zu den größten Arbeitgebern der Region Heilbronn-Franken. Ca. 72.000 Patienten werden pro Jahr stationär behandelt, versorgt und gepflegt. Etwa 350 Ausbildungsplätze stehen zur Verfügung.

Mit der SLK-Kliniken Gesundheitsakademie unterhält das Klinikum ein eigenes Berufsschulzentrum. Ausgebildet wird u.a. in Alten-, Gesundheits-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Desweiteren werden Operationstechnische und Anästhesietechnische Assistenten, Hebammen und Entbindungspfleger ausgebildet. Für alle Berufsgruppen finden permanent Weiterbildungsmaßnahmen statt. Die Kliniken in Heilbronn und Bad Friedrichshall sind zudem Akademische Lehrkrankenhäuser der Universität Heidelberg. Für Ärzte findet zweimal jährlich ein Fortbildungstag statt, an dem Patienten- und Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht oder dem Umgang mit Zwischenfällen aus haftungsrechtlicher Sicht informiert wird.

Auch ein Duales Studium ist an den SLK-Kliniken möglich. In Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) kann ein berufsbegleitendes Studium zum Bachelor of Arts in Gesundheitsmanagement absolviert werden. Weitere Studiengänge sind Medizinisches Informationsmanagement und Soziale Arbeit im Gesundheitswesen, letzterer in Kooperation mit der DHBW Stuttgart. Im Studiengang Elektrotechnik, Studienrichtung Medizintechnik kooperieren die SLK-Kliniken mit der DHBW Mannheim. Auch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) wird angeboten, wobei der Bundesfreiwilligendienst berufliche Orientierung gibt. Praktika helfen, einen Einblick in den Klinikalltag zu gewinnen.

Einmal pro Jahr findet im Schulgebäude am Gesundbrunnen in Heilbronn ein Ausbildungstag für Interessierte statt. Ausgebildet wird an allen Standorten und in externen Einrichtungen. Für eine Kontaktaufnahme wird eine Bewerbungsmappe mit allen erforderlichen Angaben und Unterlagen benötigt. she

SLK-Kliniken Heilbronn GmbH

Am Gesundbrunnen 20-26

74078 Heilbronn

Fon: 07131-490

http://www.slk-kliniken.de