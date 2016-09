Select: Türöffner für attraktive Jobs in der Region

× Erweitern Select

Frisch aus der Schule, mit der Ausbildung oder mit dem Studium fertig – was nun? Obwohl es mehr Optionen und Einstiegsmöglichkeiten als früher gibt, herrscht ein harter Konkurrenzkampf um Traumstellen und die Erwartungen und Ansprüche von Bewerbern und Unternehmen sind hoch. Professionelle Unterstützung erhalten Berufseinsteiger von der Select GmbH, von der Beratung im Bewerbungsprozess über die Analyse von Stärken und bereits vorhandenen Kompetenzen bis hin zu Tipps zum erfolgreichen Self-Marketing. Das gilt für Bewerber wie Mitarbeiter und ganz besonders für Auszubildende des inhabergeführten Personaldienstleistungsunternehmens. »Uns ist es wichtig, die Potenziale unseres Nachwuchses zu erkennen und jeden einzelnen entsprechend seiner Talente zu fördern«, betont Regionalleiter Christoph Bangas, der selbst vor zehn Jahren als Select-Azubi seine Karriere gestartet hat.

Erfolgreiche Ausbildung

Seit Gründung im Jahr 1994 wurden 36 Nachwuchskräfte in vier Ausbildungsberufen von Select in allen neun Standorten Nord-Baden-Württembergs ausgebildet. 12 Auszubildende befinden sich derzeit in der Ausbildung, seit 2012 haben sich fünf Studenten und Studentinnen der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Dienstleistungsmanagement für eine duale Ausbildung bei Select entschlossen.

Wissen, wer zusammen passt

Viele Unternehmen schreiben ihre offenen Stellen nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt aus, sondern verlassen sich auf die Expertise der Select GmbH. Die Personalexperten von Select haben über die Jahre ein starkes Netzwerk an Kontakten aufgebaut und betreuen mehr als 2.000 Unternehmen und rund 10.000 Kandidaten. »Wir kennen die Erwartungen beider Seiten genau und ermöglichen Berufseinsteigern und Mitarbeiter Zugang zu Unternehmen, deren Türen für sie auf dem direkten Wege verschlossen sind«, begründet Teamleiter Marco Emanuele aus Heilbronn. Mit einer Übernahmequote von vierzig Prozent bei Select-Mitarbeitern vonseiten der Kundenunternehmen konnte Select schon vielen Berufseinsteigern den Weg zum ganz persönlichen Traumjob ebnen.

Select GmbH

Neckargartacher Str. 114, 74080 Heilbronn, Fon: 07131/276940

www.select-gmbh.de