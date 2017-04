Ulrich Bopp erhält Handwerkszeichen in Gold

× Erweitern Foto: Ramona Fritz Hans Peter Wollseifer (l.), Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, verlieh Kammerpräsident Ulrich Bopp das Handwerkszeichen in Gold.

Ulrich Bopp, Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, erhält vom Präsidium des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) das Handwerkszeichen in Gold. Hans Peter Wollseifer, Präsident des ZDH, überreichte Bopp die Auszeichnung am 11. April bei der Einweihung des neuen Kammergebäudes in Heilbronn.

„Handwerk ist im wesentlichen Teamarbeit“ hob Hans Peter Wollseifer hervor und lobte die gute Arbeit der Handwerkskammer Heilbronn-Franken in der Beratung und der Unterstützung mittelständischer Handwerksbetriebe. Präsident Ullrich Bopp gehöre zu den bundesweit herausragenden Persönlichkeiten im Handwerk und sei „Gold wert für das Handwerk“, betonte der ZDH-Präsident.

Mit dem Handwerkszeichen in Gold würdigt das Präsidium des ZDH die herausragenden Verdienste des Mauermeisters und erfolgreichen Unternehmers für das Gesamthandwerk.

Langjähriger Einsatz für das Handwerk

Mit Leidenschaft und viel Herzblut engagiert sich Ulrich Bopp bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten für das Handwerk. Dabei wollte der Mauermeister aus Widdern im Landkreis Heilbronn zunächst gar nicht die Familientradition fortführen und den elterlichen Baubetrieb übernehmen. Doch nach einer Ausbildung als Bürokaufmann absolvierte er doch aus eigener Initiative die Lehre zum Maurer, die er 1980 abschloss. Vier Jahre später hatte Ulrich Bopp auch den Meisterbrief in der Tasche. 1986 übernahm er den elterlichen Betrieb.

Seine ehrenamtliche Tätigkeit im Handwerk begann Ulrich Bopp 1993 als Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss der Handwerkskammer. 1996 wurde er Stellvertretender Obermeister und 1999 schließlich Obermeister der Bau-Innung Heilbronn. Von 2001 bis 2007 war Bopp außerdem Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Heilbronn-Öhringen.