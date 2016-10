Weiterbildung an der vhs Nürtingen

× Erweitern Foto:Fotolia vhs Nürtingen

Die Berufliche Bildung der Volkshochschule Nürtingen bietet im kaufmännischen und im EDV-Bereich berufsbegleitende Weiterbildungen an. Dabei reicht die Palette bei den kaufmännischen Angeboten von der Erstausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement (IHK) bis zur Aufstiegsfortbildung zum/zur Fachwirt/-in (IHK). Mit dem Zertifikat für die Fachwirte erwirbt man zusätzlich seit einigen Jahren den allgemeinen Zugang zu den Hochschulen.

Für Berufstätige, die ihre Office-Kompetenzen erweitern möchten stehen alle betriebswirtschaftlichen Kurse der volkshochschuleigenen Xpert-Reihe zur Auswahl, angefangen von der Einführung in die Finanz- oder Lohnbuchhaltung bis hin zu den verschiedensten übergeordneten Zertifikaten. Besonders attraktiv sind diese Angebote für Personen, die aus anderen Berufsrichtungen in den kaufmännischen Bereich wechseln wollen oder aus der Familienphase den Wiedereinstieg suchen. Über den modularen Aufbau der Xpert-Kurse können zeitlich und inhaltlich individuelle Bildungsplanungen erstellt werden. Seit diesem Herbst gibt es an der Volkshochschule Nürtingen zusätzlich die Möglichkeit alle Xpert-Module online zu buchen. Die zertifizierten Abschlüsse, sind allesamt bundesweit anerkannt und bereichern eine Bewerbung aussagekräftig – sowohl in Nürtingen als auch in Flensburg.

Grundlegende EDV-Kenntnisse für alle Bürotätigkeiten vermittelt der Europäische Computerführerschein (ECDL). Die Weiterbildung zur Fachkraft IT in einem einjährigen, ebenfalls berufsbegleitenden Kurs bietet die notwendigen Inhalte um die steigenden Anforderungen an EDV-Verantwortliche zu bewältigen und versetzt die Teilnehmenden in die Lage, ihre administrativen Tätigkeiten, insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen, auf fundierter Wissensgrundlage auszuführen.

Im Rahmen von vhs-4business bietet die Volkshochschule Tagesseminare an, die sich speziell an das mittlere Management richten. Das umfangreiche Angebot findet man im Internet unter www.vhs-4business.de. Alle Angebote können selbstverständlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen in individuell konzipierten Firmenseminaren umgesetzt werden.

