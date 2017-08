Die Sommer-Termine im Europa-Park in Rust

× Erweitern Foto: Europa-Park Voletarium Venedig Europa-Park

Nachfolgend eine Aufstellung der Veranstaltungen des Europa-Park im September.

bis 10. September 2017: Sansibar Beach Club

In der südländischen Atmosphäre des Sansibar Beach Club im Portugiesischen Themenbereich entspannen die Gäste mit coolen Drinks und sommerlichen Cocktails. Bei Lounge-Musik kommen Urlaubsgefühle auf!

bis 03. September: Imperio

Im italienischen Ambiente der Piazza des 4-Sterne Superior Hotels Colosseo nimmt die Sommershow „Imperio" das Publikum mit auf eine Reise in die antike Stadt Pompeji. Dabei wird der Innenhof des Hotels allabendlich zu einer großen Showbühne für Tanz und Weltklasse-Akrobatik.

01. - 03. September: Das Tessin zu Gast im Europa-Park

Anfang September verwandelt sich der Luxemburger Platz des Europa-Park in die „Piazza Ticinese“. Die Besucher des Freizeitparks können die Tessiner Ferienregionen entdecken, kulinarische Spezialitäten probieren und auf Liegestühlen unter Palmen entspannen. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Auftritt der Band Sebalter. Die Timefreeze-Selfie Anlage versetzt die Besucher bildlich direkt ins Tessin.

06. September 2017: Kaiserberg Weintag

Wie wird aus Trauben Wein? Was ist eine Trotte und warum gibt es den „Neuen Süßen“ nur einmal im Jahr? Am 06. September können alle Gäste imSaison 2017Europa-Park die einmalige Gelegenheit nutzen, in die Geheimnisse des Rebensafts einzutauchen.

08. September - 07. Oktober 2017: Oktoberfest

O’zapft is! Mit zünftiger Musik und original bayerischem Hofbräuhaus-Bier wird an insgesamt elf Abenden in der neuen Europa-Park Arena ein rauschendes Oktoberfest gefeiert. Feiern Sie fröhlich schunkelnd mit uriger Musik und deftigen Schmankerln.

09. - 17. September: Milka Rallye

Milka möchte auch in diesem Jahr wieder zu mehr Miteinander inspirieren, um die Welt mit kleinen Gesten etwas zarter zu machen. Im Vordergrund steht Spiel und Spaß für die ganze Familie.

15. – 17. September 2017: Ballonfestival

An drei Tagen schweben Heißluftballone über Rust und sprenkeln den Himmel in bunten Farben. Gäste erwartet eine aufregende Ballonfahrt rund um den Europa-Park im schönen Oberrheingraben.

17. September: Autogrammstunde mit GZSZ-Stars

Einmal die GZSZ-Stars hautnah erleben, können alle Fans der erfolgreichen RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ am 17. September 2017 im Europa-Park. An diesem Tag geben die TV-Lieblinge Jörn Schlönvoigt, Wolfgang Bahro, Mustafa Alin und Luise von Finckh fleißig Autogramme.

20. September - 4. November 2017: Traumatica – Das neue Horror-Event

Dieses neue Spektakel des Schreckens lockt mit fünf furchterregenden Häusern, neuen Shows, einzigartigem Club und richtig fiesen Typen: Fünf rivalisierende Gruppen werden die Besucher 2017 nach allen Regeln der Kunst erschrecken. Mehr Informationen unter: www.traumatica.com

23. September - 05. November 2017: Halloween im Europa-Park

Wenn der Park mit 180.000 Kürbissen geschmückt ist und die Besucher hinter jeder Ecke einen Nervenkitzel erwarten, dann ist Halloween-Zeit im Europa-Park. In Deutschlands größtem Freizeitpark können während diesen Wochen Groß und Klein ein schaurig-schönes Spektakel erleben.

23. September - 01. November 2017: SPOOK ME! The Europa-Park Musical

Es ist ein wunderschönes Märchen, eine Geschichte von Liebe, von Mut und Freiheit: SPOOK ME! The Europa-Park Musical bietet während der Halloween-Zeit ein spannendes Showvergnügen. Detailverliebte Kostüme, atemberaubende Lichtkompositionen und ein fulminantes Bühnenbild verzaubern Jung und Alt auch in diesem Jahr wieder in gleichem Maß. Zudem bietet SPOOK ME! & Dinner eine hochkarätige kulinarische Abendveranstaltung. Termine und weitere Informationen unter www.spookme.de

Der Europa-Park ist in der Sommersaison 2017 bis zum 05. November täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten in der Hauptsaison). Infoline: 07822 / 77 66 88.

Weitere Informationen auch unter www.europapark.de