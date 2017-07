Roadshow macht halt in Dachsteinkönig

× 1 von 8 Erweitern Roadshow-7.JPG www.moritz.de × 2 von 8 Erweitern Michael HuberHallenbadstaße 45730 Mittersillwww.huber-fotografie.at Roadshow.JPG www.moritz.de × 3 von 8 Erweitern Roadshow-2.JPG www.moritz.de × 4 von 8 Erweitern Roadshow-3.JPG www.moritz.de × 5 von 8 Erweitern Roadshow-4.JPG www.moritz.de × 6 von 8 Erweitern Roadshow-5.JPG www.moritz.de × 7 von 8 Erweitern Roadshow-6.JPG www.moritz.de × 8 von 8 Erweitern © www.360perspektiven.at / Hotel Dachsteinkönig Roadshow-8.JPG www.moritz.de Prev Next

Ferien sind schon was tolles. während sich die Schüler in Baden-Württemberg noch in den muffigen Klassenzimmern abmühen, durften 203 Kinder im Hotel Dachsteinkönig schon ihren Urlaub genießen. Bei der Roadshow gab es zu dem noch einiges zu entdecken.

Im Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig in Gosau erleben die Kinder viel Spaß und Spannung auf den Rutschen und im Pool. Beim Familienspieltag der Roadshow gab es darüberhinaus ganz viele tolle Dinge von BRIO, Goliath Games und Panini zum Austesten - ebenso wie die Schulranzen von Sooli, denn irgendwann sind die Ferien ja auch wieder vorbei.

Einblicke in die Roadshow gibt es auch von den Stuttgarter Reise-Bloggern vor Ort. Wunderhaftig und Business-On.