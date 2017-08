Spätsommer in Tripsdrill

× Erweitern Foto: Tripsdrill Tripsdrill

Im September heißt es, die letzten warmen Sommertage noch einmal richtig zu genießen. Auf geht‘s nach Tripsdrill mit über 100 originellen Attraktionen im Erlebnispark und rund 40 Tierarten im Wildparadies.

Abwechslung pur für die ganze Familie

Der Erlebnispark Tripsdrill bei Stuttgart garantiert grenzenlosen Spaß für Jung und Alt. Rasanten Fahrspaß bietet die Katapult-Achterbahn „Karacho“, die in 1,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Richtig spritzig wird es bei den Wasser-Attraktionen wie dem Waschzuber-Rafting oder der Badewannen-Fahrt zum Jungbrunnen. Neu ist der „Höhenflug“, das turbulente Flug-Duell: Die aufwändig thematisierte Flug-Attraktion entführt die Besucher in die Zeit der Flugversuche des Schneiders von Ulm. Der Höhenflug lässt sich interaktiv steuern, so dass Besucher entweder einen ruhigen Rundflug unternehmen oder auch turbulente Überschläge in rund 20 Metern Höhe wagen können.

Zur Hirschbrunft ins Wildparadies

Beim Besuch des Erlebnisparks ist auch der Eintritt ins zugehörige Wildparadies enthalten. Gerade im September, wenn die Brunft der Rothirsche beginnt, lassen sich hier unvergessliche Tierbeobachtungen machen. Stolze Greifvögel und ihre eleganten Flugmanöver gibt es zudem bei der Flugshow auf der Falknertribüne um 11.30 und 15.30 Uhr zu bestaunen. Um 14.30 Uhr gewährt die Fütterungsrunde von Wolf, Luchs, Bär & Co einen Einblick in das Leben der heimischen Beutegreifer (jeweils tägl. außer freitags). Neben Walderlebnis- und Barfußpfad verfügt das Wildparadies außerdem über einen neuen Abenteuerspielplatz, auf dem sich die kleinen Besucher richtig austoben können.

Aktionen im September

Im September stehen in Tripsdrill zwei Aktionstage auf dem Programm: Am 10. September erhalten Landesfamilienpass-Inhaber einen Preisnachlass von € 5,00 pro Person bei Vorlage des Landesfamilienpasses und der Gutscheinkarte. Am 23. September ist dann die Gelegenheit, Tripsdrill „Mit Kind und Kegel“ zu besuchen: Kleingruppen von mindestens 5 Personen bekommen dann ermäßigten Eintritt – ideal für Großfamilien und Freundeskreise (pro Person € 21,00 bei mindestens 5 Personen pro Gruppe).