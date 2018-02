„Spring dich glücklich“ - die Sprungbude kommt nach Heidelberg

× Erweitern Sprungbude Heidelberg

Die „Sprungbude“ definiert das Trampolinspringen neu und bringt das Känguruh-Feeling in den Rhein-Neckar-Kreis.

Der Startschuss für alle Sprung-Fans und die, die es noch werden, fällt am 24. März 2018 auf dem Gelände des ehemaligen „Jumpinn“. In bester Lage am Messplatz ist auf über 1500 qm reiner Trampolinfläche Platz ohne Ende für Höhenflüge, Freudensprünge, Ballspiele, Battles, Parcours und Fitnesskurse. Hier springen sich alle Altersklassen glücklich. Und warum nicht mal im Rudel das Känguruh machen, mit Geburtstagsgästen oder den Bürokollegen? In der Sprungbude wird garantiert ein Event daraus.

Fliegen, federn, schwingen, hüpfen: auf insgesamt 2300 qm sind der Sprung-Freiheit an genialen Attraktionen keine Grenzen gesetzt. An die Füße mit den speziellen Sprung-Socken und los geht´s! Lockeres Eingrooven im Freejump-Bereich, Kräftemessen im Ninja-Parcours, Saltos und Flic Flacs in die Schnipselgrube, wo Tausende Schaumstoff-Würfel für eine weiche Landung sorgen. Trampolin und Ballspiele kombiniert gibt´s beim Slam-Dunk am Basketballkorb und beim Dodgeball. Witziges Kräftemessen bietet der Battlebeam. Hier geht´s darum, sich mit Schaumstoff-Stäben gegenseitig vom Balken zu stoßen. Im Wipeout heißt es Grenzen austesten und rotierenden Gegenständen geschickt ausweichen. Und das alles völlig wetterunabhängig – da bleiben die Sprung-Socken auf jeden Fall trocken!

Joggen war gestern, heute ist Sprungbude. Trampolinspringen verbrennt bis zu 1000 Kalorien pro Stunde, dreimal so viel wie das Joggen! Koordination und Balance werden verbessert, die Rumpfmuskulatur gestärkt und dabei ist es gelenkschonend. Schon sanftes Schwingen regt den Lymphfluss an, Schadstoffe im Körper werden so schneller abtransportiert. Doch das Wichtigste ist: Trampolin-Springen macht glücklich! Durch den Wechsel von Schwerelosigkeit und sanftem Druck beim Aufkommen werden jede Menge Glückshormone freigesetzt. All das können Gäste auch in verschiedenen kompetent angeleiteten Fitnesskursen erleben. Oder gemeinsam mit Kollegen bei Firmenevents und Geburtstagspartys, die in der „Sprungbude“ individuell auf Gruppen und Wünsche zugeschnitten mit leckeren Drinks und Snacks veranstaltet werden.

Die „Sprungbude“ bringt die erste Trampolin-Halle in die Region, mit geballtem Knowhow aus der Stuttgarter Niederlassung. 1,5 Millionen Euro haben die „Sprungbuden“-Macher in die Hand genommen, um am 24.03.2018 am Heidelberger Harbigweg die ganz besondere Location mit rund 40 neuen Arbeitsplätzen in den Bereichen Gastro, Fitness und Kundenbetreuung zu erschaffen.

Bequem erreichbar über die Haltestelle Messplatz mit Straßenbahnlinie 26 und Buslinie 33.