Weltkindertag in der Therme Erding am 20. September

× Erweitern Foto: Therme Erding Therme Erding Weltkindertag

Kind sein ist manchmal ganz schön anstrengend … Schon die Kleinsten haben ihren Krippen- und Kindergartenrhythmus mit anschließender Frühförderung in Musik und Sport und wären doch so gerne Meerjungfrau, Pirat oder Abenteurer. Schüler haben einen Tagesplan mit Hausaufgaben, Vokabellernen, Musikschulunterricht oder Fußballturnieren und würden doch so gerne nur Chillen. Klar, dass da unser Nachwuchs Zeit für sich, seine Fantasie und persönliche Entwicklung braucht. Das Element Wasser mit allen Sinnen entdecken, sich austoben und gleichzeitig treiben lassen – das tut gut und muss zwischendurch einfach mal sein.

Am Mittwoch, den 20. September 2017, bietet die Therme Erding ein kunterbuntes Programm für alle jungen Gäste. Im Rahmen des deutschen Weltkindertages werden die 3 bis 15 Jährigen in der Therme spielerisch an die Themen „Entspannung“ und „Wellness“ herangeführt. Denn neben ausreichend Bewegung sind auch Ruhepausen wichtig um die täglichen Erlebnisse zu verarbeiten. Beim Plantschen und Relaxen unter Palmen können sie im großen Thermenbecken kreativ werden und dabei ganz nebenbei spüren wie erholsam Thermalheilbaden ist. Kostenloses Meerjungfrauenschwimmen, Kindersauna und eine gemeinsame Wassergymnastik für die ganze Familie vermitteln zusätzlich jede Menge Wellness-Spaß!

Spaß und Erlebnis stehen in den Urlaubsparadiesen Wellenbad und GALAXY ERDING an erster Stelle. Auf 26 Rutschen mit verschiedenen Schwierigkeitskategorien schweben Abenteurer schwerelos durch die Galaxie, während kleine Wellenreiter im Wellenbad Großes erleben. Die Mischung aus sanften Wogen bis hin zu zwei Meter hohen „Big Waves“ lässt nicht nur Kinderaugen leuchten.

Die Thermenwelt setzt am Weltkindertag auf ein ausgewogenes Gratis-Programm aus Spiel, Spaß, Erholung und Bewegung. Sie schenkt den jungen Gästen mit Specials und Aufmerksamkeiten wie frischem Obst oder pflegenden Kindermasken ein riesiges Wohlgefühl.

So verwandelt sich das große Urlaubsparadies von 14 bis 17 Uhr ruckzuck in ein Kinder(wellness)paradies für kleine Helden.

Weitere Informationen zum Aktionsprogramm gibt es auf www.therme-erding.de/events.