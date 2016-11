Studio 8 Nagold: Angesagte Fitness-Tanz-Trends

× Erweitern Studio 8 Nagold

Dank Supertalent, GNTM und Co. ist der Tanz an der Stange schon längst als Trendsportart bekannt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es ist eine unverwechselbare und beeindruckende Mischung aus Tanz, Akrobatik und Gymnastik. Während beim Poledance der Schwerpunkt auf dem tänzerischen Aspekt liegt, steht bei Polefitness das Krafttraining und die Akrobatik im Vordergrund. Die Spins, Climbings und Poletricks fördern Kraft, Flexibilität, aber auch Eleganz und Ästhetik. Somit wirkt sich Polefitness bzw. Poledance nicht nur auf die Muskelkraft und Kraftausdauer aus, es sorgt insgesamt für ein positives Körpergefühl und stärkt das Selbstbewusstsein. In den Polefitnesskursen im Nagolder Studio8 werden die verschiedenen Poletechniken und Poletricks erlernt sowie verschiedene Poledance-Elemente, die am Ende eines jeden Kurses zu kleinen Choreographien kombiniert werden können. Hier lernen Frauen – ob mit oder ohne Fitness-Vorkenntnisse und altersunabhängig – sich elegant um und an einer Polestange zu bewegen.Das Kurskonzept orientiert sich am Polefitness-Workout von Polefitness-Queen Daniela Baumann, Inhaberin der Loft1 Studios Europe, der mittlerweile größten Polestudio-Kette der Welt (www.loft1.ch). Als eine der ersten IFAA-lizenzierten Polefitness-Instruktorinnen Basic in Deutschland (2009), war Trainerin und Studio8-Inhaberin Elisabeth Galonska im September 2010 deutschlandweit die erste SAFS-lizenzierte Polefitness Instructor Advanced – ausgebildet von Polefitness-Queen Daniela Baumann persönlich. Kompetent, qualifiziert, humorvoll und kreativ – das ist Training im Studio8, egal ob Polefitness, Junggesellinnenabschiede, Mama Workout oder Zumba Fitness. Probieren Sie es doch mal aus und profitieren Sie von fundiertem Fachwissen in Gesundheit und Fitness, tänzerischem Können und jahrelanger Erfahrung! tmo

