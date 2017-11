Auftaktveranstaltung setzt spannende Impulse zur „Aktionswoche Willkommenskultur"

× Erweitern Foto: WHF GmbH Aktionswoche Willkommenskultur 2017

Die Aktionswoche Willkommenskultur startete mit einer gut besuchten Auftaktveranstaltung am 21. November 2017 im Heilbronner Silcherforum.

Die knapp 100 Teilnehmenden erhielten einen inspirierenden Einblick in die Arbeit des Berliner Integrationsexperten Kazım Erdoğan. Anschließend hieß es selbst aktiv werden: in fünf parallel stattfindenden Workshops konnten sich die Teilnehmer mit ausgewählten Schwerpunkten rund um das Thema Willkommenskultur auseinandersetzen. Den Abschluss der Veranstaltung bildeten eindrucksvolle persönliche Visionen einer Willkommenskultur 4.0.

Bereits zum vierten Mal veranstaltet das Welcome Center Heilbronn-Franken gemeinsam mit Kooperationspartnern am dritten Dienstag im November eine Veranstaltung zu dem Thema Willkommenskultur, zum zweiten Mal sogar eine ganze Woche. Den Auftakt der diesjährigen Aktionswoche Willkommenskultur bildete die Fachtagung „Willkommenskultur 4.0 – Reflektieren I Gestalten I Zusammen erleben“ am 21. November 2017. Im Heilbronner Silcherforum konnten sich Haupt- und Ehrenamtliche, internationale Mitbürger sowie Interessierte rund um das Thema Willkommenskultur austauschen und neue Impulse für sich und ihre Arbeit sammeln.

Als Keynote-Speaker trat der Psychologe und Träger des Bundesverdienstkreuzes Kazım Erdoğan auf. Der Initiator von zahlreichen Projekten und Gründer der ersten Selbsthilfegruppe für türkische Männer blickt auf einen langen Erfahrungsschatz zurück. In seinem Beitrag „Willkommenskultur 4.0 – Augenhöhe, Verständlichkeit und Wertschätzung“ berichtete der Berliner Integrationsexperte von seiner Vorstellung eines gelungenen Zusammenlebens. Dabei betonte er vor allem die Bedeutung von Kommunikation. Viele Probleme in der Einwanderungsgesellschaft führt er auf mangelnde

Kommunikation und Sprachlosigkeit zurück: „Wir reden übereinander, aber nicht miteinander“. Dass miteinander reden auch stetiges Aus- und Verhandeln bedeutet, hebt er hierbei besonders hervor. Er plädiert dafür, dass über Begriffe wie „Integration“ oder „Menschen mit Migrationshintergrund“ kontinuierlich diskutiert und über Alternativen nachgedacht werden muss. Seine Ausführungen unterlegte der renommierte Experte mit anschaulichen Anekdoten aus seinem Arbeitsalltag, die so manchen im Publikum zum Schmunzeln brachten. Von besonderer Wichtigkeit ist ihm schließlich auch der Aufruf, dass jeder Einzelne einen Teil für eine nachhaltige Willkommenskultur leisten kann: „Jeder von uns kann einen Stein aus dem Weg räumen“ und „jeder von uns kann ein kleines Brötchen backen“. Neben dem inspirierenden Vortrag konnten die Gäste auch das kürzlich erschienene Buch von Sonja Hartwig „Kazım, wie schaffen wir das?“ erwerben und von Herrn Erdoğan persönlich signieren lassen.

Praktisch wurde es anschließend in fünf parallel stattfindenden Workshops. Die Teilnehmer konnten sich intensiv mit einem ausgewählten Schwerpunkt aus dem Bereich Willkommenskultur auseinandersetzen. Zur Wahl standen die Themen Interkulturalität, Paten- und Mentorenprogramme, Rassismus in den Sozialen Medien, kommunale Willkommenskultur sowie betriebliche Integrationsmaßnahmen.

Den besonderen Abschluss der Veranstaltung bildeten die Visions of „Willkommenskultur“. In fünf kurzen Statements gaben Personen mit eigener Zuwanderungsgeschichte sowie Hauptamtliche einen persönlichen Einblick in ihr Verständnis einer Willkommenskultur 4.0. Sie verwiesen auf wichtige Aspekte, die aus ihren Erfahrungen für ein positives Miteinander zentral sind: keine Angst vor dem Fremden, gegenseitige Wertschätzung, Gastfreundschaft, Respekt sowie ein offenes Ohr füreinander. Unter Berücksichtigung dieser Punkte wagten die Redner einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Sie erhoffen sich, dass aus der Vision Willkommenskultur eine gelebte Realität wird.

Weitere Veranstaltungen der Aktionswoche Willkommenskultur 2017

Die Aktionswoche endet am 28. November 2017 mit der Veranstaltung „Sprache erlangt – was nun? Beruflich ankommen in Heilbronn-Franken“. Welche Herausforderungen rund um den Berufseinstieg für die Zuwanderer auftreten und wie sie bewältigt werden können, davon handeln verschiedene Erfahrungsberichte von ArbeitgeberInnen und ihren MitarbeiterInnen. Denn die deutsche Sprache zu beherrschen ist zwar eine wichtige Voraussetzung für Zuwanderer – nicht aber die einzige. Die Abschlussveranstaltung findet von 17:30 bis 19:00 Uhr im Hohenloher Integrationszentrum in Künzelsau-Gaisbach statt.

Vor, zwischen und nach diesen Hauptveranstaltungen finden auch in diesem Jahr über 40 Veranstaltungen in der ganzen Region Heilbronn-Franken zum Thema Internationalität und Willkommenskultur statt, die das Engagement in der Region abbilden. Dabei sind die Akteure ganz unterschiedlich: Vereine, Kommunen, Kammern, Bildungsträger und viele mehr. Ebenso vielfältig ist das Programm, bestehend aus Diskussionen, Unternehmensbesuchen, Tanz und Musik, Austausch, Fachtagungen, Lesungen, Vernissagen, Workshops, Stadtführungen, Sport und Filmen... Frei nach dem Motto von Kazım Erdoğan: „Wenn jeder ein kleines Brötchen backt, werden wir gemeinsam das größte Brot der Welt backen“.

In dem abwechslungsreichen und vielfältigen Programm ist für jeden etwas dabei! Auf der Website des Welcome Centers Heilbronn-Franken finden Sie die Aktionslandkarte, die alle in der Region Heilbronn-Franken stattfindenden Veranstaltungen im November im Rahmen der diesjährigen Aktionswoche Willkommenskultur 2017 aufzeigt. Hier können Sie nach interessanten Bausteinen der Willkommenskultur in Ihrer Nähe suchen. Zudem sind alle Veranstaltungen gebündelt im Veranstaltungskalender einzusehen. Die diesjährige Aktionswoche Willkommenskultur wird vom Welcome Center Heilbronn-Franken in Kooperation mit den Agenturen für Arbeit Heilbronn und Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, dem Hohenloher Integrationsbündnis 2025, dem Kreisdiakonieverband Heilbronn und der Stadt Heilbronn organisiert.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Welcome Centers Heilbronn-Franken unter www.welcomecenter-hnf.com. Bei weiterführenden Fragen und Anmeldungen zu den genannten Veranstaltungen wenden Sie sich gerne an Alexander Klein (a.klein@heilbronn-franken.com oder 07131-7669 865).