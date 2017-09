Intersport-Vorstand Jochen Schnell legt Mandat nieder

× Erweitern Jochen Schnell Ehem. Intersport Vorstand Jochen Schnell

Der Aufsichtsrat der Intersport Deutschland eG hat Mitglieder und Mitarbeiter der Verbundgruppe heute morgen darüber informiert, dass Vorstand Jochen Schnell sein Vorstandsmandat niedergelegt hat. Schnell hat sich aus sehr privaten Gründen zu diesem Schritt entschieden.

In einem persönlichen Gespräch hat Jochen Schnell den Aufsichtsrat gebeten, sein Amt als Vorstand der Intersport Deutschland eG zum 30. September 2017 niederlegen zu dürfen. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch entsprochen.

„Wir respektieren die Entscheidung von Jochen Schnell. Gleichzeitig bedanken wir uns für die sehr gute Zusammenarbeit. Jochen Schnell hat in seiner Zeit bei Intersport viele Impulse gesetzt, die unsere Gemeinschaft vorangetrieben haben“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Knud Hansen.

Bis auf weiteres werden Vorstandsvorsitzender Kim Roether und Vorstand Hannes Rumer den Bereich von Schnell operativ führen. „Der Rückzug von Jochen Schnell ist schade, aber zutiefst menschlich. Wir haben gemeinsam mit ihm als Team erfolgreich zusammengearbeitet und wichtige Projekte für die Intersport auf den Weg gebracht. Ihm und seiner Familie wünschen wir alles Gute für die Zukunft“, so Roether.

Jochen Schnell war über 15 Jahre in verschiedenen Positionen für die Intersport-Gruppe tätig. Seit März 2015 verantwortete er den Vorstandsbereich Ware und Markt am Stammsitz in Heilbronn. Zuvor wirkte er drei Jahre als Geschäftsführer bei Intersport Voswinkel in Dortmund, wo er bereits von 1998 bis 2008 kaufmännische Verantwortung trug.